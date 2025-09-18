HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅

焦點

HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！這雙獨特的鞋，打造出風格鮮明的「甜帥運動風」，還未正式上市就已經話題十足，讓所有喜歡混搭風格的時尚迷都期待值直接拉滿，預計將成為今年秋冬最受矚目的爆款！

新作以 HOKA 經典「Bondi」系列為基礎，融入瑪莉珍鞋的復古輪廓。保留標誌性的露腳背和雙帶設計，但換上更厚實、更具運動感的厚底，鞋面採用皮革與織布拼接，鞋跟綴以簡約的金屬裝飾，細節位及層次感十足。

除了外型出眾，更繼承了 HOKA 一貫的舒適科技，搭載緩震中底與加厚鞋跟，緩衝力高、腳感柔軟，無論日常穿著或長時間行走都能舒適又時尚。

Bondi Mary Jane 完美演繹如何同時駕馭甜美與帥氣，不管搭配柔美穿搭或中性造型都能展現自我風格，絕對是今年秋冬最值得期待的鞋款之一！

「Bondi Mary Jane」定價為 28,600 日元，將於 2025 年 10 月 1 日正式發售，據悉於 atmos、Billy's、BEAMS BOY 等多個指定渠道販售，預計將掀起一波搶購熱潮，有興趣的話記得要密切留意！

