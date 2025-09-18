施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！這雙獨特的鞋，打造出風格鮮明的「甜帥運動風」，還未正式上市就已經話題十足，讓所有喜歡混搭風格的時尚迷都期待值直接拉滿，預計將成為今年秋冬最受矚目的爆款！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
新作以 HOKA 經典「Bondi」系列為基礎，融入瑪莉珍鞋的復古輪廓。保留標誌性的露腳背和雙帶設計，但換上更厚實、更具運動感的厚底，鞋面採用皮革與織布拼接，鞋跟綴以簡約的金屬裝飾，細節位及層次感十足。
除了外型出眾，更繼承了 HOKA 一貫的舒適科技，搭載緩震中底與加厚鞋跟，緩衝力高、腳感柔軟，無論日常穿著或長時間行走都能舒適又時尚。
Bondi Mary Jane 完美演繹如何同時駕馭甜美與帥氣，不管搭配柔美穿搭或中性造型都能展現自我風格，絕對是今年秋冬最值得期待的鞋款之一！
「Bondi Mary Jane」定價為 28,600 日元，將於 2025 年 10 月 1 日正式發售，據悉於 atmos、Billy's、BEAMS BOY 等多個指定渠道販售，預計將掀起一波搶購熱潮，有興趣的話記得要密切留意！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：名牌網「熱賣波鞋」竟沒有Adidas？時尚人搶著買的6個波鞋品牌：Rosé特別版Speedcat、ON跑鞋也上榜
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Givenchy「女神鞋」是這對芭蕾舞鞋！張柏芝、容祖兒、阿Sa示範如何穿出高級感
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
其他人也在看
平價高級Pedro是小CK外另一選擇嗎？推介小眾靜奢風手袋、鞋款/最平$4XX買到返工手袋
Charles & Keith的姊妹品牌Pedro價格同樣走親民路線，質感更加高級。真皮製作的手袋、鞋款幾百元就能入手，款式偏實用、低調靜奢風，很適合搭配返工服裝，受到不少小資女孩喜愛。Pedro還有很多男士配飾選擇，受眾很廣，各位男士也可以在網站上買到又便宜又時尚的單品。趁現在Pedro沒有那麼大眾化，不會隨時隨地跟別人「撞袋」、「撞鞋」，就搶先入手吧！Yahoo Style HK ・ 39 分鐘前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
名牌網「熱賣波鞋」竟沒有Adidas？時尚人搶著買的6個波鞋品牌：Rosé特別版Speedcat、ON跑鞋也上榜
波鞋與手袋都是很多人的「生活糧食」，當大家以為近期大熱波鞋是Speedcat時，在名牌網的數據中，竟然沒有出現這名字？來看看名牌網8月中至9月頭的熱賣單品名牌，今次集中留意波鞋類，一些大品牌都榜上有名，會有你的心水嗎？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？
「財閥千金」的香水櫃向來是品味的縮影，這次有「韓國最強財閥偶像」之稱的 ALLDAY PROJECT 成員 Annie，近日在節目《全知干預視角》中曝光了私藏香水清單。每一瓶都飄着「高級感」，想偷師千金風格，這些同款香調絕對要收！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
Pantone年度色「摩卡慕斯」唇膏推薦Top5！DIOR、MAC、Charlotte Tilbury暖棕色號顯白又好氣息
Pantone 將「摩卡慕斯」定為今年的年度色，這款溫暖的棕色調不僅時尚更具有提升氣質的魅力。以下推薦5款不挑膚色的「摩卡慕斯」色系唇膏，讓您的唇妝成為日常造型亮點！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
5大韓國手袋品牌推介：OSOI、Stand Oil、Marge Sherwood輕鬆入手明星同款！解鎖日常穿搭無限可能
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大韓國手袋品牌推介：OSOI、Stand Oil、Marge Sherwood輕鬆入手明星同款！解鎖日常穿搭無限可能 from Jessica HKJESSICA ・ 1 小時前
Esprit香港店11月重生？選址銅鑼灣，「時代眼淚」重回香港市場
Esprit香港店重生？一代「時代眼淚」時裝品牌Esprit，在2020年關閉亞洲的所有實體店後，在2025年重回香港市場，並在11月選址銅鑼灣跟香港市民見面。這個曾經是很多香港人的「集體回憶」時裝品牌，會以什麼形象重回香港市場呢？確是令人有點期待！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
迪麗熱巴變裝大匯演 白滑美腿任你睇
【on.cc東網專訊】內地女星迪麗熱巴向來都是廣告商的寵兒，剛剛她為健康品牌擔任代言，更拍攝了新的廣告片，片中的她先以穿着高貴亮麗的黑色Tube dress示人，鏡頭一轉，她已變身，穿着一條銀色吊帶短裙坐於泳池邊的沙灘椅上，大騷白滑美腿，跟着又穿着一條夏日感十足東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
星二代高顏值閨蜜！陳奕迅愛女、甄子丹千金親密同框 完美遺傳明星爸媽基因
近日，陳奕迅18歲女兒陳康堤與甄子丹18歲女兒甄濟如的合照在網路上曝光。兩人不僅展現出高顏值，也延續了父母的明星氣質，親密互動更透露出好友間的好感情。姊妹淘 ・ 18 小時前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
告別中年發福，吃對就先瘦80%！40+女性專屬「10個懶人減重法」，不進健身房也能健康瘦
40歲後的減重，飲食是絕對的關鍵。妳的身體對精緻澱粉和糖分的反應會更敏感，但同時也更需要優質的營養來維持肌肉量與新陳代謝。秘訣1：增加優質蛋白質攝取原因： 蛋白質不僅能提供更持久的飽足感，幫助妳減少餐間的零食慾望，更是維持肌肉量的關鍵原料。肌肉量越高，基礎代...styletc ・ 18 小時前
【7-11】Kerokerokeroppi、蠟筆小新精品預購（即日起至30/09）
今期7仔預購推出Kerokerokeroppi 人氣旅遊產品，一次集齊行李箱、斜孭袋、摺疊袋、購物車、收納袋、行李帶及行李牌等多款實用產品，滿足旅行、收納、外出及購物等唔同日常需要！YAHOO著數 ・ 23 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 18 小時前
大阪世博劇毒紅背蜘蛛出沒！被咬後30分鐘可致命 官方：別用手觸碰
繼東京早前傳出美洲大蟑螂入侵後，大阪最近又陷入另一場生物危機。正在舉行的大阪關西世博會場內，竟發現約70隻具劇毒的紅背蜘蛛（學名：Latrodectus hasselti_出沒，更首次在遊客活動區域發現蜘蛛卵。大阪府知事吉村洋文隨即在社交平台發出警告，坦言這種毒蜘蛛已遍佈大阪府各地。當局正展開大規模防治工作，同時強調市民毋須過度恐慌，因為這種蜘蛛攻擊性不強，只要記住一個自保原則——絕對不要徒手觸碰，基本上就能避免被咬傷的風險。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
CFO財報解密 │Elon Musk 終極大餅（Benny）
用最簡短嘅說法作總結：就係Tesla現時估值極度脫離基本面，支撐嘅元素大部份係投資者對Elon Musk 嘅信仰。而要實現呢種史詩式偉大成就嘅時間點，由最新嘅CEO薪酬激勵方案已經準確比到答案大家，係10年。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Lancôme官網「小黑瓶」買1送3套裝優惠！極光水、極緻完美玫瑰面霜套裝低至半價
一些大品牌的護膚品，不到季末或者聖誕節也不會隨便減價，而法國明星級護膚品牌Lancôme在9月份竟然做低至半價優惠，並推出官網限定護膚品優惠套裝，當中不少得回購率非常高的「小黑瓶」精華水套裝，低至$555可以擁有1支150ml GÉNIFIQUE煥活修護精華水再送3支皇牌產品旅行裝，全部價值$1,086，差不多以半價就可以入手。除了「小黑瓶」，極光水、大眼精華、極緻完美修護系列、立體塑顏緊緻亮肌系列都有優惠套裝，同樣低近半價！幫各位整合好評抵買Lancôme減價套裝，準備囤貨！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【圖輯】施政報告宣讀近三小時 司長捽眼議員翹手、仰望｜Yahoo
特首李家超今早（17 日）在立法會宣讀 2025 年度施政報告，74 頁的文稿，在三小時內完成。90 位議員靜心聆聽，報告讀得很暢順，但時間過得很慢。專家指出，長時間維持同一坐姿，容易引起勞損，所以定時小休、轉換坐姿，或進行伸展運動很重要。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
人行今日單日淨投放1,950億人幣
人民銀行今日(18日)公開市場開展4,870億元人民幣(下同)七天期逆回購操作，操作利率持平於1.4%。今日有2,920億元逆回購到期，單日淨投放1,950億元。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 37 分鐘前