HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅

HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！這雙獨特的鞋，打造出風格鮮明的「甜帥運動風」，還未正式上市就已經話題十足，讓所有喜歡混搭風格的時尚迷都期待值直接拉滿，預計將成為今年秋冬最受矚目的爆款！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

HOKA Bondi Mary Jane （28,600 日元）

官方圖片

新作以 HOKA 經典「Bondi」系列為基礎，融入瑪莉珍鞋的復古輪廓。保留標誌性的露腳背和雙帶設計，但換上更厚實、更具運動感的厚底，鞋面採用皮革與織布拼接，鞋跟綴以簡約的金屬裝飾，細節位及層次感十足。

廣告 廣告

HOKA Bondi Mary Jane （28,600 日元）

除了外型出眾，更繼承了 HOKA 一貫的舒適科技，搭載緩震中底與加厚鞋跟，緩衝力高、腳感柔軟，無論日常穿著或長時間行走都能舒適又時尚。

HOKA Bondi Mary Jane （28,600 日元）

官方圖片

Bondi Mary Jane 完美演繹如何同時駕馭甜美與帥氣，不管搭配柔美穿搭或中性造型都能展現自我風格，絕對是今年秋冬最值得期待的鞋款之一！

HOKA Bondi Mary Jane （28,600 日元）

「Bondi Mary Jane」定價為 28,600 日元，將於 2025 年 10 月 1 日正式發售，據悉於 atmos、Billy's、BEAMS BOY 等多個指定渠道販售，預計將掀起一波搶購熱潮，有興趣的話記得要密切留意！

按此到Hoka US官網

HOKA Bondi Mary Jane （28,600 日元）

官方圖片

名牌網「熱賣波鞋」竟沒有Adidas？時尚人搶著買的6個波鞋品牌：Rosé特別版Speedcat、ON跑鞋也上榜

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Givenchy「女神鞋」是這對芭蕾舞鞋！張柏芝、容祖兒、阿Sa示範如何穿出高級感

旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running

孫藝真「孫仙」威尼斯影展穿搭：腳上Loewe瑪莉珍鞋一夜成熱搜，同款與5款品牌推薦