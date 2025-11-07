Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

HOKA x HAVEN聯名跑鞋登場！「機能神鞋」GORE-TEX防水款，灰啡皮革加麂皮設計太好看

HOKA 再度攜手加拿大機能服飾品牌 HAVEN，推出全新 STINSON EVO GTX 鞋款。這次的合作將運動機能遇上都市美學的設計，更是該型號首次以 GORE-TEX®️ 防水科技，完美融合高效能與型格生活，一眾喜歡機能風的朋友又有新目標！

（官方圖片）

（官方圖片）

這次的聯名，HAVEN x HOKA STINSON EVO GTX 鞋款首次融入 GORE-TEX®️ 防水透氣科技，在這陣子天氣陰晴不定的情況下都可以保持雙腳乾爽舒適，提升實用性。款式方面也延續 HAVEN 的都市機能美學，以簡潔線條、低調配色及高端物料作主調。

（官方圖片）

（官方圖片）

鞋身結合牛巴革及麂皮，配合堅韌的防撕裂布及無縫壓膠設計，質感與堅固度兼備。實用功能方面，鞋子繼承 HOKA 招牌的厚墊中底及 Adaptive Tuning 技術，提供全天候輕巧舒適及穩定支持，無論是週末遠足或是平日出行都十分合適。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

HAVEN x HOKA STINSON EVO GTX 鞋子現在已經上架，追求型格機能風的潮流人士，HOKA 鞋子絕對是很值得投資的款式，著過都舒服到返唔到轉頭！

HAVEN / HOKA Stinson EVO GTX $1,505

SHOP NOW

