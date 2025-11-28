焦點

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面

HOKA 為 Ora Primo EXT 兩款低調新色設計

將以「Antique Olive」及「Squid Ink」兩種新配色登場。

名稱： HOKA Ora Primo EXT「Antique Olive」&「Squid Ink」
配色：「Antique Olive」、「Squid Ink
SKU： 1168973-AQLV、1168973-SSQ
建議售價：¥20,900 日圓（約 US$134）
發售日期：12 月 1 日
發售渠道： HOKA、各大指定零售商

繼早前推出「Black」與「Grey Skies」配色後，HOKA 今季再為 Ora Primo EXT 加入兩款新色：「Antique Olive」偏向低調大地色系，適合喜歡內斂搭配的穿著者；而「Squid Ink」則以帶紫色調的配色營造更具都會感的街頭氛圍。

延續 Ora Primo 一貫厚實緩震的基礎，EXT 版本換上帶未來感的 mule 風格結構，進一步強調貼服度與視覺存在感。鞋面採用一體成型麂皮配置，輔以反光織帶與 G-hook 扣具，同時兼顧穩定包覆與夜間辨識度；柔軟中底如襪套般包裹足部，呈現 HOKA 一貫標誌性的舒適腳感。

