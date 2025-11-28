宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
HOKA 為 Ora Primo EXT 兩款低調新色設計
將以「Antique Olive」及「Squid Ink」兩種新配色登場。
名稱： HOKA Ora Primo EXT「Antique Olive」&「Squid Ink」
配色：「Antique Olive」、「Squid Ink」
SKU： 1168973-AQLV、1168973-SSQ
建議售價：¥20,900 日圓（約 US$134）
發售日期：12 月 1 日
發售渠道： HOKA、各大指定零售商
繼早前推出「Black」與「Grey Skies」配色後，HOKA 今季再為 Ora Primo EXT 加入兩款新色：「Antique Olive」偏向低調大地色系，適合喜歡內斂搭配的穿著者；而「Squid Ink」則以帶紫色調的配色營造更具都會感的街頭氛圍。
延續 Ora Primo 一貫厚實緩震的基礎，EXT 版本換上帶未來感的 mule 風格結構，進一步強調貼服度與視覺存在感。鞋面採用一體成型麂皮配置，輔以反光織帶與 G-hook 扣具，同時兼顧穩定包覆與夜間辨識度；柔軟中底如襪套般包裹足部，呈現 HOKA 一貫標誌性的舒適腳感。
其他人也在看
【Aeon】Black Friday Sale 精選商品低至半價（28/11-02/12）
AEON Black Friday Sale 精選商品低至半價發售，有齊食品、飲品、服裝、家電等，另外限量福袋及福車發售！YAHOO著數 ・ 3 小時前
2026 Pantone春夏流行色！10款春夏紐約時裝周出現的色調，Dusty Rose霧面玫瑰浪漫迷人
來到年尾，又是時候來看看2026年的潮流走勢。Pantone 2026年度色會在12月5日發布，在這個年度色發布之前，也可以因應時裝周出現的色調來推測來年的潮流色調。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
雪花秀Sulwhasoo黑五Black Friday優惠激減25折起！皇牌再生精華半價／面膜每塊不用$35
人氣美妝及日用品店莎莎SaSa今年黑色星期五Black Friday優惠極吸引，不少人氣護膚及化妝品牌都有超強勁折扣，而當中最吸晴絕對是韓國貴婦級品牌雪花秀Sulwhasoo的優惠，品牌部份護膚品有限時低至25折，折後價分分鐘比免稅店更平，非常誇限！想知今次雪花秀Sulwhasoo黑五優惠有邊幾款抵買產品？即看內文！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
MUJI無印良品日本官方推介9款冬日實用小物：袖套時尚又保暖、「暖手寶」去日本要搶回家
冬日的幸福感，往往藏在實用又貼心的小物裡！以下9 款MUJI官方IG精選冬日單品，兼顧功能性與性價比，不管是上班、去街還是在家放放鬆，都能精準抵禦寒意讓冬日生活更舒適寫意～Yahoo Style HK ・ 1 天前
「車銀優2.0」CORTIS安乾鎬原來是「情人節寶寶」！09年生、16歲的他出道6天即上熱搜，10大新臉蛋天才圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，在11月29日會來到香港參加2025 MAMA Awards的他們，令很多粉絲都相當期待！其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 4 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 小時前
中國金屬棚架市場達2000億 正面對產能過剩與冒牌鋼行業亂象
大埔宏福苑五級火，起火原因與背後承建問題，有待警方與廉署查出真相，然而在消防人員仍在竭力搜救、案件真相尚在調查階段之際，政務司司長陳國基已表明商討如何推進金屬棚架取代竹棚架，與內地博主「牛彈琴」歸究於竹棚的「風向」幾乎一致。從財經角度看，中國金屬棚架市場龐大，現有多達上萬間企業分食這塊建房「肥肉」，但由於近年產能急劇擴張，現正面對業內淘汰潮Yahoo財經 ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
宏福苑大火｜政府擬棄竹棚轉金屬架 林超英：「圍網、發泡膠先係禍首」 ｜多個屋苑急拆棚網｜工程師料樓宇結構未嚴重受損
大埔宏福苑周三（26日）爆發五級大火轟動社會，政府昨晚（27日）表示，日後地盤將全面棄用竹棚，改採金屬棚架。前天文台台長林超英其後在社交平台發文，直指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，質疑「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」又反問：「為乜保護棚架工人嘅『圍網』，會變成毀人家園嘅兇手？」閱讀更多：傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點「屋宇更新」保業界長 惹民怨？他追溯至2009年推出、為工程界保就業的「屋宇更新大行動」，指「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦」，除要付出金錢，居民長期在「不人道的全面圍封」下生活，無人理會；如今更要承受火災的死亡威脅，監管必須檢討。資料顯示，宏福苑早在2016年接獲政府發出強制驗樓通知，至去年1月才通過涉資3.3億元的大型維修工程，同年7月正式動工，工程包括外牆打鑿、管道更換、石屎修葺及窗眉重建等；外牆棚架自去年8月起陸續搭建，事發時屋苑8幢大廈正同步施工。多個屋苑急拆棚網 網民斥：「肯定有問題」是次工程涉及外牆棚架及棚網的阻燃性成為今次關注焦點。有網民指多個正進行大維修的28Hse.com ・ 1 小時前
Black Friday優惠2025｜四大飲食平台網購優惠碼大放送！自助餐/放題/下午茶/大閘蟹/片皮鴨限時半價起（持續更新）
雙11剛剛過去，即將迎來11月28日的Black Friday 2025！本文為大家整合即日起至黑色星期五期間的四大餐飲平台限時優惠、優惠碼，深受讀者喜愛的KKday、Klook、Trip.com的自助餐、放題、下午茶優惠，有機會搶到買1送1；入手聖誕禮盒、零食限時88折而且免運費的Pinkoi，這些網上平台許多黑五優惠比起現場購買更便宜。為方便大家可以每日看到最新黑色星期五優惠產品及折扣，Yahoo購物專員每日第一時間在此更新最新推出的優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！年尾是與親朋好友一起食大餐的好時機，大家記得bookmark文章，預定心水餐廳、禮盒，品嚐美食獎勵自己，亦都獎勵身邊人！Yahoo Food ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期熱選（28/11-02/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Riska濃湯粟米球 $18.9/3件、759阿信屋韓國切件泡菜、職人逸品韓國泡菜-甜、韓國雜錦泡菜、蘿蔔乾泡菜 $39.8/2件、Suntory Boss絲滑黑咖啡 $15.9/2件、伊右衛門濃厚抹茶蜜爆谷 $21.9/2件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 4 小時前
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】買6支指定高露潔牙膏送$251.8贈品（即日起至04/12）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支全線高露潔抗敏專家牙膏75ML / 110-114克單支裝6件，送價值$251.8贈品YAHOO著數 ・ 3 小時前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 4 小時前