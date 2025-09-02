焦點

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券

Home Journal 美好家居

《Home Solutions》編輯的話：小空間發揮大創意

Jennifer Chan

在香港這個彈丸之地，家居設計更需要創意。

推開家門，你會發現網上的完美照片只是表象。要真正讀懂一個空間，就要理解它經歷過的難題，以及那些克服先天限制的設計巧思。

今年《Home Solutions》年度特刊帶你走進這些家居改造的幕後現場。他們沒有完美無瑕的藍圖，只有設計師與屋主共同面對的現實挑戰，以及他們如何運用創意將限制化為特色。這個克服困難的過程，才是讓每個家真正鮮活起來的靈魂所在。

今期特刊邀請多位本地設計師就作品分享創作挑戰以及裝修小貼士。有趣的是，除了常見的辣手戶型外，也有設計師苦惱於「單位條件太好」；但最多人認同在有限空間融入收納功能，才是終極考驗。

收納，這個香港家居的永恆命題，在本期特輯中展現多種創意解法。從三代同堂的複式單位，到都市精英的精品小宅，我們看到設計師如何突破限制，打造出既美觀實用的個性生活空間。

封面故事呈現由Liquid Interiors打造的跨代共居空間，設計師不僅巧妙融合電梯與祈禱空間，更將客廳火爐改造成隱形收納方案，展現香港設計師化腐朽為神奇的設計功力。

在九龍塘的六口之家案例中，Grande Interior Design把過渡空間轉化為實用收納；而Hei Design Interiors在烏溪沙的項目，則把收納需求昇華為展示藝術，讓儲物空間成為設計特色。

對於年輕夫婦的小空間難題，JJ Acuna / Bespoke Studio在九龍塘項目示範如何用簡單元素，讓小空間變得更實用、看起來更寬敞——簡單如一張長櫈或舖有牆紙的天花板；而Root Design HK的何文田單身公寓，則證明即使物品繁多，也能透過格局重劃實現簡約生活。

香港空間雖小，但創意無限，每個案例都在訴說同一真理：只要用心設計，再小的空間都能成就美好生活。

新界

大埔道5,800呎多代同堂複式單位，像珠寶盒般精緻奢華

烏溪沙雲海2,670呎獨立屋，以柔和輕奢風格打造和諧空間

以巴黎凡爾賽宮為靈感的1,400呎住宅，糅合法式典雅與現代生活機能

林海山城1,388呎單位，以深淺對比突顯豐富層次

2,100呎西貢別墅，模糊室內外界限的半退休空間

九龍

JJ Acuna為新婚夫婦打造九龍塘1,197呎家居，舊樓蛻變開揚安樂窩

九龍塘5千呎獨立屋，內置玻璃電梯的三代同堂家居

尖沙咀60年代舊樓蛻變，打造精品酒店風的都市桃源

何文田瀚名單位，機能與美學結合的客製化生活空間

火炭麗峰花園1,760呎獨立屋，以靈活規劃滿足屋主多元需求

將軍澳490呎單位，黑白灰設計打造型格居所

何文田2,000呎精緻一人居，演繹時尚女性生活哲學

香港島及離島

薄扶林1,500呎單位，完美捕捉日落美感

北角城市花園1,368呎單位，沉穩中見奢華的和諧居所

銅鑼灣Elizabeth House型格單位，美學與機能兼備的二人天地

60年跑馬地單位大翻新，影院級客廳容納12套音響兼備

管風琴演奏家的依山居所打破常規，多元藝術譜寫空間交響樂

流暢弧形線條貫穿全屋，走進清新簡約的光超台木系家居

以創意化解L形不規則格局，康怡花園單位化身型格居所

走進清新自然的西半山帝豪閣五口之家

愉景灣3,230呎別墅，糅合法式優雅與地中海風情

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】

其他人也在看

香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初

香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初

《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大

魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大

有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。

Yahoo Food ・ 19 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利

阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利

阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。

鉅亨網 ・ 16 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui

呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui

盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...

BossMind ・ 13 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高

香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高

《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」

美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」

美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。

Yahoo財經 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管

仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管

學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。

Yahoo財經 ・ 1 小時前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事　哽咽宣布：要終止個騷！

張學友東莞騷唱到一半聲帶出事　哽咽宣布：要終止個騷！

【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。

東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點

《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點

阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。

AASTOCKS ・ 21 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係

待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係

Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！

45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！

韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資

鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資

據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。

Bloomberg ・ 17 小時前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位

【新聞點評】從會展3活動看香港定位

本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。

信報財經新聞 ・ 1 天前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價

豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價

豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生

全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生

美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。

鉅亨網 ・ 18 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）

【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）

為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！

YAHOO著數 ・ 1 天前
周勵淇曾與鄭嘉穎組CP被指發展地下情 與前度再見不是朋友：沒有這個必要

周勵淇曾與鄭嘉穎組CP被指發展地下情 與前度再見不是朋友：沒有這個必要

周勵淇（前名：周麗淇，Niki）近日上網台節目絲打圍爐，接受練美娟和唐詩詠訪問，曾被指與鄭嘉穎發展地下情的她，談及與前度分手後沒法再做朋友。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣

點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣

位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。

Yahoo Food ・ 22 小時前
美零售商警告：關稅的影響遠未結束 情況會變得更糟

美零售商警告：關稅的影響遠未結束 情況會變得更糟

從食品巨頭到五金連鎖店，各大公司紛紛警告稱，關稅已開始影響商店貨架，美國消費者正面臨新一輪價格壓力。

鉅亨網 ・ 14 小時前
英偉達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？

英偉達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？

根據美國證券交易委員會（SEC）的最新申報，晶片大廠英偉達 (NVDA) 第二季收入的近 40% 竟來自僅兩家客戶。

鉅亨網 ・ 23 小時前