《Home Solutions》編輯的話：小空間發揮大創意

在香港這個彈丸之地，家居設計更需要創意。

推開家門，你會發現網上的完美照片只是表象。要真正讀懂一個空間，就要理解它經歷過的難題，以及那些克服先天限制的設計巧思。

今年《Home Solutions》年度特刊帶你走進這些家居改造的幕後現場。他們沒有完美無瑕的藍圖，只有設計師與屋主共同面對的現實挑戰，以及他們如何運用創意將限制化為特色。這個克服困難的過程，才是讓每個家真正鮮活起來的靈魂所在。

今期特刊邀請多位本地設計師就作品分享創作挑戰以及裝修小貼士。有趣的是，除了常見的辣手戶型外，也有設計師苦惱於「單位條件太好」；但最多人認同在有限空間融入收納功能，才是終極考驗。

收納，這個香港家居的永恆命題，在本期特輯中展現多種創意解法。從三代同堂的複式單位，到都市精英的精品小宅，我們看到設計師如何突破限制，打造出既美觀實用的個性生活空間。

封面故事呈現由Liquid Interiors打造的跨代共居空間，設計師不僅巧妙融合電梯與祈禱空間，更將客廳火爐改造成隱形收納方案，展現香港設計師化腐朽為神奇的設計功力。

在九龍塘的六口之家案例中，Grande Interior Design把過渡空間轉化為實用收納；而Hei Design Interiors在烏溪沙的項目，則把收納需求昇華為展示藝術，讓儲物空間成為設計特色。

對於年輕夫婦的小空間難題，JJ Acuna / Bespoke Studio在九龍塘項目示範如何用簡單元素，讓小空間變得更實用、看起來更寬敞——簡單如一張長櫈或舖有牆紙的天花板；而Root Design HK的何文田單身公寓，則證明即使物品繁多，也能透過格局重劃實現簡約生活。

香港空間雖小，但創意無限，每個案例都在訴說同一真理：只要用心設計，再小的空間都能成就美好生活。

新界

大埔道5,800呎多代同堂複式單位，像珠寶盒般精緻奢華

烏溪沙雲海2,670呎獨立屋，以柔和輕奢風格打造和諧空間

以巴黎凡爾賽宮為靈感的1,400呎住宅，糅合法式典雅與現代生活機能

林海山城1,388呎單位，以深淺對比突顯豐富層次

2,100呎西貢別墅，模糊室內外界限的半退休空間

九龍

JJ Acuna為新婚夫婦打造九龍塘1,197呎家居，舊樓蛻變開揚安樂窩

九龍塘5千呎獨立屋，內置玻璃電梯的三代同堂家居

尖沙咀60年代舊樓蛻變，打造精品酒店風的都市桃源

何文田瀚名單位，機能與美學結合的客製化生活空間

火炭麗峰花園1,760呎獨立屋，以靈活規劃滿足屋主多元需求

將軍澳490呎單位，黑白灰設計打造型格居所

何文田2,000呎精緻一人居，演繹時尚女性生活哲學

香港島及離島

薄扶林1,500呎單位，完美捕捉日落美感

北角城市花園1,368呎單位，沉穩中見奢華的和諧居所

銅鑼灣Elizabeth House型格單位，美學與機能兼備的二人天地

60年跑馬地單位大翻新，影院級客廳容納12套音響兼備

管風琴演奏家的依山居所打破常規，多元藝術譜寫空間交響樂

流暢弧形線條貫穿全屋，走進清新簡約的光超台木系家居

以創意化解L形不規則格局，康怡花園單位化身型格居所

走進清新自然的西半山帝豪閣五口之家

愉景灣3,230呎別墅，糅合法式優雅與地中海風情

