Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決
其中一個就是「鳩播」。
有用 Apple Homepod 的朋友，有沒有像谷德昭導演般遇過自動播歌這樣的驚嚇情況？最近谷導家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，即使關上 AirPlay 或熄 Siri，甚至將音樂 App 剷走也沒辦法，驚嚇情況以為有鬼。
搞不清 HomePod 發什麼神經的谷導在 Facebook 發文兼求救，看看有什麼辦法解決問題，才知原來很多朋友都遇過這個情況，最後綜合外國同樣有問題的朋友，得出 HomePod 出現「鬼觸」問題，即機頂觸控面板因使用日久而出現輸入誤判問題，導致 HomePod 系統以為真的有這樣操作。最後集思廣益下，谷導梳理出三個解決方法：
HomePod機頂感應器出問題，若不怕複雜可打開機頂蓋，將感應器電線斷開即可 。如怕煩即可剪一張與機頂同樣大小的紙板蓋著，將 HomePod控制部份與外界斷絕接觸。
更改 HomePod「觸控調節」的 Hold Duration 至最大3.9 秒。
於 Itunes store用 HKD$6買一首無聲的 Silent Track ，Set Loop 不停播放。
有趣的是，不少網民都十分讚賞第三個解決方法，更有人留下「突然着吖嘛、咁你長着啦」的有趣Comment，如果大家家中的 HomePod 或 HomePod Mini 遇上這個問題，不妨試試。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？
彭博報導稱 Apple 2026 年可能「一年兩更」MacBook Pro：上半年先推出搭載 M5 Pro／M5 Max 嘅更新型號，之後年尾再帶來 OLED 觸控螢幕等重大改版。同一時間，MacBook Air、Mac Studio 及 Studio Display 亦可能喺上半年同步更新。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
中美研究團隊發佈新型半導體製造方法 可能改變 2D 鈣鈦礦裝置設計
一支中美聯合研究團隊日前發佈了一種新型半導體製造方法，旨在突破傳統晶片製造的限制。根據該團隊的說法，這項技術將為高性能光電和集成電子設備的構建開闢全新方向。這種方法旨在克服當今以光刻為基礎的工藝的主要弱點，這些工藝雖然主導了現代半導體生產，但在處理脆弱的下一代材料時面臨挑戰。 在標準光刻中，激光通過垂直打擊表面來雕刻電路圖案。然而，光的側向散射可能導致無法控制的損壞，這在如鉛鹵化物鈣鈦礦等柔軟且...TechRitual ・ 22 小時前
韓國 ALLEX 機械人於 CES 2026 展示自然互動技術
在今年的消費電子展（CES 2026）上，韓國公司 WIRobotics 發佈了其名為 ALLEX 的人形機器人，旨在解決機器人技術中最具挑戰性的課題之一：安全、自然的物理互動。ALLEX 擁有高自由度的手臂和手，能夠在全身範圍內實現類人般的力量控制。這款機器人名稱源自「ALL-EXperience」，具備在真實環境中感知和反應力量、接觸和衝擊的能力，並輔以視覺識別和位置控制。其精確的力量調節和靈...TechRitual ・ 11 小時前
Apple 新 Siri 傳最快 2 月下旬示範：Google Gemini 加持，iOS 26.4 beta 率先登場（果迷必睇）
Apple 確認與 Google 合作，Gemini 將被用作下一代 Apple 基礎模型，為 Siri 同 Apple Intelligence 帶來更個人化新功能；消息指 Apple 或於 2 月下旬示範，並最快隨 iOS 26.4 beta 推出，之後 iOS 27 版本將再進一步變成聊天機械人式體驗。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等
開發官方授權產品的「ASOBI GRAPHT」宣布，將推出第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨 []Saiga NAK ・ 11 小時前
電競戰隊「DRX」與華碩遊戲品牌「ROG」締結為合作夥伴！宣布共同開發下一代產品
華碩遊戲品牌「Republic of Gamers(以下簡稱ROG)」宣布，與電競戰隊「DRX」締結全球官方合 []Saiga NAK ・ 10 小時前
一部極致堆料，一部顛覆形態！HONOR MWC 雙旗艦手機官宣
文章來源：Qooah.com HONOR 官宣將於3月1日在巴塞羅那 MWC2026 展會上發佈兩款新品，分別為全球首款 Snapdragon 8 Elite Gen5 大摺旗艦 HONOR Magic V6，和行業首款機器人手機 HONOR Robot Phone。兩款裝置都將在國內市場發售，而 HONOR Magic V6 亦鐵定在香港上市。 HONOR Magic V6 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，是行業內首款該平台的摺疊屏機型，性能進一步提升。 結合爆料，HONOR Magic V6 內置 7000mAh 大容量電池，是摺疊屏裝置最大的電池。影像方面，採用2億像素高清主鏡和內外雙 2K LTPO 3.0自適應刷新率屏幕。對比上一代裝置，HONOR Magic V6 的配置進一步提升。 HONOR Robot Phone 則是一款突破現有智能手機形態的裝置，將手機和機器人兩種形態進行融合。裝置的後置主鏡配備了隱藏式機械臂雲台，可在 0.8秒展開，進行 360度靈活調角。靈活的機械臂能實現目標跟隨和專業級別的防震，更適合短片的拍攝。 HONOR RQooah.com ・ 1 天前
《極限競速：地平線6》終於來了！5月19日XBOX、PC搶先發售，地圖歷代之最還包含550種車款！
今（23）天凌晨微軟舉辦線上發表會「Developer_Direct2026」，正式確認由旗下 Playground Games 打造的開放式界競速遊戲《極限競速：地平線6》將於 5 月 19 日推出 XBOX Series X|S 與 PC 版本，也將加入訂閱服務 XGP 陣容。並且這次將帶領玩家來到日本，打造系列作史上最大的地圖規模，光是東京都會區就是前作墨西哥瓜納華托的 5 倍。而《極限競速：地平線6》也預計會推出 PS5 版本，不過目前僅確認會在今年年內發售。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700
Philips 狂賀2026年， 馬年的優惠當然都要一馬當先！即日起至 2 月 15 日，大量新春精選家電以大力度節扣登場，其中 Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機限時 46 折，讓你舒適過冬節，享受清新空氣的同時還能保持溫暖！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
「女神異聞錄５: The Phantom X」與秋葉原聯乘！將有期間限定原創貼紙和P5X鯛魚燒等
為了紀念新城市「秋葉原」推出，「女神異聞錄５: The Phantom X」(下稱「P5X」)正進行真實聯乘活 []Saiga NAK ・ 13 小時前
NHK大河劇代役女王爆紅路！ 白石聖ゼクシィ婚紗女孩！
話說回頭，白石聖這位女孩的星途，簡直像一場街頭偶遇的浪漫劇情。高二暑假，她在原宿竹下通り被星探相中，從此踏入娛樂圈。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
新年禮物2026｜M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
推出後一直維持好口碑的 M4 Mac mini 在 Amazon 上幾乎回到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$500 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
2026「讓生活更精彩」的10個小習慣：實行數位減壓、拒絕內耗，別再執著「年度目標」
新的一年回顧過去的年終目標，我們似乎總會不知不覺為自己設定一份看似宏大的藍圖，卻常在忙碌與壓力中迷失方向，甚至因為沒達成計畫而自責、焦慮，甚至絕望。小編整理出2026年「讓生活更精彩」的10個小習慣，這次不妨換一種方式⸺與其追求一次到位的大改變，不如從更貼近日常的小習慣開始吧！Beauty美人圈 ・ 12 小時前
歷時約1.5小時 霍諾德赤手完攀台北101
（法新社台北25日電） 美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手獨攀台北101，經過約1小時31分，順利攻頂寫下壯舉。他原訂1月24日挑戰赤手獨攀台北101，但因雨順延至今天登場，現場一早就已聚集許多民眾圍觀。法新社 ・ 1 天前
【開箱評價】momax 1-Power Q.Pass² 10000mAh Qi2 25W 磁吸流動電源
Momax 多年來專注於流動配件的創新與設計，其產品以高效能和實用性見稱。這次介紹的 Momax 1-Powe […]TechRitual ・ 1 天前
mandycat office：扣好未？
由爭位坐變咗爭位企～～ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 14 小時前
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）
生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
電競戰隊「REJECT」的街頭霸王分隊將參加「街頭霸王聯賽: Pro-JP 2025」總決賽！
電競戰隊「REJECT」將參加於2026年1月31日(六)舉行的「街頭霸王聯賽: Pro-JP 2025(下稱 []Saiga NAK ・ 16 小時前
全球最快商用飛機獲得歐盟航空安全局認證
全球最快的民用飛機最近獲得了歐洲聯盟航空安全局（EASA）的認證。由 Bombardier 開發的 Global 8000 商務噴射機是自 Concorde 以來最快的民用飛機，擁有行業領先的最高速度 Mach 0.95。這架飛機提供了領先同類的航程，達到 8,000 海里，使乘客能夠比以往更快、更遠地飛行。根據 Bombardier 工程、產品開發及防務執行副總裁 Stephen McCullo...TechRitual ・ 16 小時前
名古屋親子遊 10 大必去景點全攻略：樂高樂園、超夢幻水族館，大人小朋友都玩到癲！
Trip.com 整理最熱門十大的名古屋親子遊景點，包括日本樂高樂園、名古屋港水族館、SEA LIFE 名古屋水族館等，以及親子住宿推薦Trip.com ・ 12 小時前