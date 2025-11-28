HONMA高爾夫公佈2025/26財年中期業績 其他市場承壓下韓國市場顯著增長

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月28日 - 享譽世界的頂級高爾夫品牌，HONMA高爾夫有限公司（「HONMA」或「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」，股份編號：6858.HK），欣然宣佈其截至2025年9月30日止六個月（「回顧期」）的未經審核綜合中期業績。



財務亮點

由於全球經濟環境低迷，持續政策不確定性及高爾夫行業競爭加劇，按固定匯率計算，集團收入同比下降18.1%至78.68億日元（折合5,386萬美元）。

韓國市場表現卓越，上半年錄得44.9%的強勁同比增長。在持續優化零售運營的推動下，按固定匯率計算，韓國市場零售銷售額亦增長70.8%。

韓國以外市場方面，中國（包括香港和澳門）銷售額略顯低迷，按固定匯率計算，上半年微降0.4%。日本市場則因批發渠道重組，錄得33.1%的下跌。上述兩組數據均基於固定匯率。

受惠於韓國及中國（包括香港和澳門）市場的毛利率顯著改善，集團毛利率提升0.5個百分點至53.5%。

經營活動所得現金流淨額為正值，合計19.23億日元（折合1,316萬美元）。



主要成就



在截至2025年9月30日的六個月內，受全球經濟放緩以及區域挑戰的影響，高爾夫行業經歷了競爭加劇及不同地區高爾夫人群打球輪數及購買意願的波動。儘管存在這些不利因素，HONMA仍堅定執行其長期戰略，持續投資產品創新，擴展第三方分銷網絡，並加強品牌營銷舉措，同時保持穩健的財務狀況和現金流。



韓國市場實現逆勢增長



儘管韓國整體市場面臨增長停滯不前、消費情緒低迷的挑戰，集團本期在韓國市場表現卓越，逆勢而上。隨著集團分銷協議續簽及以及直營業務的持續發力，韓國市場在零售和批發渠道均實現了強勁增長。按固定匯率計算，直營渠道銷售額增長70.8%，第三方渠道銷售額增長41.5%。消費者體驗的提升和商品策略的優化方面的持續投入進一步推動了銷售以及盈利能力的顯著改善。在回顧期，韓國市場的毛利率擴大至65.6%，凸顯HONMA有效的渠道策略及其在這一充滿活力的超性能細分市場中捕捉需求的能力。



新產品表現出色



HONMA最新推出的產品引起高爾夫球手的強烈共鳴，鞏固品牌在工藝和創新方面的聲譽。 按固定匯率計算， 區域限定球桿實現了36.9%的穩健銷售額增長，推桿銷售額增長39.0%，再次印證HONMA強大的品牌價值。Tour World系列也獲得了市場認可，按固定匯率計算，中國大陸、美國及歐洲的銷售額分別增長19.3%、130.4%和19.1%。此外，高爾夫球在中國大陸市場表現亮眼。在推出針對消費者的多件裝系列後，銷售額提升52.3%。這些成果彰顯了HONMA持續致力於產品創新，並能夠滿足關鍵市場中高爾夫球手不斷變化的需求。



重塑品牌



為持續提升HONMA在全球市場的品牌定位與目標消費者互動，集團通過系統化的品牌煥新舉措，將HONMA重新定位為兼具活力、時代感與高端特質的高爾夫生活方式品牌。針對熟悉數字技術的年輕高爾夫群體，集團持續優化全球官網與社交媒體矩陣，通過定期更新的高品質視覺內容強化品牌認知與產品吸引力。



基於全渠道策略與數字化營銷投入的加強，HONMA電子商務銷售額於中國大陸與台灣市場分別錄得5.1%和25.6%的同比增幅。



業務展望



未來數年，HONMA將繼續執行其長期增長戰略，致力成為領先世界的高爾夫生活方式品牌。此戰略依托集團深厚的品牌傳承、不斷擴展的分銷網絡、前沿技術以及日本傳統工藝。戰略重點方向包括：提升品牌價值以增強客戶忠誠度，鞏固在超高端市場的領導地位，並在快速增長的超性能產品領域取得實質性進展。HONMA亦計劃通過優化產品與分銷策略，實現北美與歐洲市場的可持續增長，同時培育互補式的非球桿產品線，為消費者提供完整的高爾夫生活方式體驗。此外，集團將持續推進產品創新，以契合不斷變化的市場趨勢與消費者偏好。



HONMA董事會主席、總裁兼執行董事劉建國先生表示：「面對持續的市場挑戰，HONMA憑藉強大韌性，保持穩健毛利率並加速直營渠道擴張。我們聚焦超高端與卓越性能，強化數字化能力，優化分銷網絡，已為長期可持續增長打下堅實基礎，致力於為利益相關方創造持久價值。」



Hashtag: #HONMAGolf



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於HONMA高爾夫

HONMA是高爾夫行業中最負盛名的標誌性品牌之一。公司成立於1959年，揉合先進創新科技及日本傳統工藝，為全球高爾夫球手提供高端、高科技及性能卓越的高爾夫球桿、高爾夫球、服飾及配件。



作為唯一的垂直整合型高爾夫公司，HONMA擁有自主設計、開發及製造能力，並在亞洲擁有廣泛的零售佈局。目前以美國和日本為代表的高爾夫成熟市場得到更多球手重新投身該項運動，而如韓國和中國等新興及滲透率不足的高爾夫市場的民眾參與度亦持續上升，HONMA高爾夫在正面的行業前景下獲益。



在過去幾年中，HONMA積極推行品牌與營銷活動，為了吸引當今的高爾夫愛好者，HONMA致力於將品牌重塑為充滿活力、與時共進及國際化的高爾夫品牌。HONMA擁有一支被視為後起之秀的亞洲年輕職業球員組成的團隊。集團與亞洲主要市場的高爾夫教練和品牌大使廣泛合作，還在日本和中國的零售分銷網絡和電子商務方面進行了重大投資，以為忠實消費者和年輕高爾夫球手提供統一且優化的消費體驗和旅程。



新聞稿由客戶提供

