HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro 限量版香港發佈，送專屬高爾夫禮盒

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 香港推出一款特別限定版，與日本經典高爾夫品牌本間高爾夫（HONMA）攜手打造的聯名款：HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro。

HONMA 與 HUAWEI 攜手打造的聯名款智能手錶 WATCH GT 6 Pro，以經典黑金配色呈現，靈感源自 HONMA 高爾夫球桿的永恆美學。這款聯名腕錶配備兩款專屬錶盤「松葉錶盤」融入了標誌性的松葉紋理，而「BERES 7S錶盤」則借鑒了旗艦球桿的設計精髓。

這款腕錶覆蓋全球超過17,000個球場，並提供色彩鮮明的3D彩色球道地圖。用戶可通過智能手機上的「華為健康」應用下載球場數據並同步至手錶，下場時無需攜帶手機，即可便捷獲取球道信息。它搭載華為向日葵天線系統，支持雙頻六星定位，無論手錶處於何種方位，都能準確顯示位置，為策略規劃提供可靠支持。

在材質與工藝上，錶面覆蓋藍寶石玻璃，錶殼選用航天級鈦合金，後殼則採用親膚舒適的納米晶陶瓷打造。屏幕峰值亮度高達3000尼特，即便在強光下也能清晰閱讀，續航長達21天。購買聯名款的用戶還將獲贈限定版禮盒，內含特別設計的高爾夫球標、果嶺叉和高爾夫球，為使用者帶來專屬的尊崇體驗。

除了高爾夫，這款腕錶在支援百餘種運動模式的基礎上，特別優化了多項深受歡迎的戶外運動場景。其騎行功能業界首創，可基於用戶身體參數、單車數據及環境信息，獨立測算騎行能力，手機更可替代碼錶使用。登山越野模式則支援導入 GPX 路線圖，讓用戶能夠邊查看彩色地圖邊前進，戶外探索更加安心。

腕錶搭載全新升級的 HUAWEI TruSense 玄璣感知系統，實現了從單點監測到多維感知的跨越。系統支持醫療級心電測量及多維情緒健康監測，全面關照身心狀態。特別針對高爾夫運動，它強化了運動場景下的數據監測能力。同時，它還能全天候連續監測心率、血氧、睡眠、體溫及心率變異性等多項健康指標，並提供呼吸訓練以幫助放鬆。

HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro 提供曜石黑配色，建議零售價為 HK$2888。

在指定渠道購買港澳行貨版本，可獲贈所有購買聯名款的用戶均可獲贈限定版禮盒套裝，內含原創設計的高爾夫球標、果岭叉及高爾夫球。及 HUAWEI Scale 3 智能體脂秤一件（價值 HK$199）。