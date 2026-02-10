HONMA x HUAWEI Watch GT 6 Pro 聯名版，必看的六大主要特點!

華為與日本頂尖高爾夫品牌 HONMA 聯名的 HUAWEI WATCH GT 6 Pro 特別版，早前已於香港推出。這款智能手錶不單止延續了華為在穿戴裝置上的功能外，更融入了 HONMA 的高工藝設計。以下整理出這款聯名新作的 6 大特點!

1. 標誌性金黑設計：航天級鈦金屬與藍寶石玻璃

這款聯名版手錶採用了 HONMA 標誌性的金、黑配色，視覺效果低調而奢華。錶圈採用金色垂直刻度設計，營造出立體幾何感。機身方面，錶殼選用航天級鈦金屬打造，配備耐刮的藍寶石玻璃鏡面，確保在果嶺上揮桿時同樣具備極高的耐用性。此外，連錶帶扣也刻有專屬的 HONMA 標誌，細節處理得相當到位。

2. 專屬定製錶面：融入浮世繪與富士山元素

廣告 廣告

華為特別為此版本設計了兩款獨家錶面：「松針（Pine Needle）」與「BERES 7S」。前者以金黑底色配上松針圖案，秒針更設計成推桿（Putter）造型；後者則取材自 HONMA 經典的 BERES 7S 系列，將日本富士山、浮世繪海浪等東方美學融入錶面，呈現出與眾不同的藝術感。

3. 尊貴禮盒包裝：隨機附送 HONMA 高球配件

既然是跨界聯名，開箱體驗亦有別於一般版本。特別版禮盒除了手錶及充電器外，更附贈了專屬的 HONMA 聯名高爾夫球、果嶺修補工具（Divot Tool）以及球標（Mark），對於高爾夫球手來說，這些配件既實用又具收藏價值。

4. 專業高球地圖：1.7 萬個球場 3D 導航

功能上，Watch GT 6 Pro 支援全球超過 17,000 個高爾夫球場的地圖。用家可以透過 3D 視圖清晰查看果嶺、球道、沙坑及樹木的分布。手錶還提供「坡度補償距離（Plays-like distance）」功能，根據地形高低差調整顯示距離，並能記錄上一次揮桿的距離，方便球手即時優化策略。

5. 21 天超長續航力

電力表現一直是華為手錶的強項。Watch GT 6 Pro HONMA 版在輕度使用下最長可達 21 天續航，日常典型使用則可維持 12 天；即使開啟「常亮顯示（AOD）」功能，依然能支撐 7 天時間。對於經常出差或連續數天打球的用家而言，大大減少了充電煩惱。

6. 全天候健康監測與 ECG

除了運動功能，健康監測亦非常全面。手錶支援心率變異性（HRV）監測、SpO2 血氧檢測、壓力追蹤及睡眠分析，更具備 ECG 心電圖分析功能，全方位看顧用家的身體狀況。