HONOR平板總經理直懟小米盧偉冰，MagicPad 3 Pro 搭載 8 Elite Gen5，比小米強更多

文章來源：Qooah.com

小米集團合伙人、總裁，手機部總裁，小米品牌總經理盧偉冰宣佈，小米平板 8 Pro 是性能最強的 Android 平板，配圖顯示搭載的是 Snapdragon 8 Elite 處理器。

而在9月22日，榮耀終端股份有限公司平板與 IOT 產品領域總經理 @榮耀平板利用哥 轉發了盧偉冰的微博，並表示「10 月搭載第五代Snapdragon 8 Elite 的榮耀 MagicPad 3 Pro 就發佈了，喜歡高性能的小夥伴可以等等了。」對小米直接開火。

據爆料，此次 HONOR MagicPad3 Pro 平板將會全面對標 Apple iPad Pro 和小米平板 Ultra，目標是「Android 陣營的『最強平板』」，在平板電腦首發 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，是年前唯一且獨佔一段時間。

其他方面，HONOR MagicPad3 Pro 平板採用 13.3 吋超高刷超級大屏，首批運行 MagicOS 10，擁有 PC 級交互能力，以及 PC 級的 WPS 套件，進一步加強生產力。