HONOR葵芳體驗店開幕 驚喜搶購週即日啟動 多款人氣智能產品低至1折入手！

HONOR 繼上月進駐屯門後，品牌今日宣佈正式在葵芳新都會廣場開設本地第五間體驗店 。為了慶祝新店落成，官方特別由即日起至2月13日期間，於葵芳店推出「超值搶購週」活動，讓用家能以低至1折的驚喜價錢入手各類智能電子產品 。

葵芳體驗店的開幕優惠極具吸引力，當中更涵蓋了多款熱門手機及平板電腦 。在指定的搶購日子，用家可以接近半價的優惠購買 HONOR 200 Pro 或 HONOR 200 Smart 智能電話，而 HONOR Pad 9 系列及 X9b 手機亦設有開業獨享價 。此外，如 HONOR SuperCharge 快速充電組合更以低至 HK$19 的震撼價限量發售，為有意在農曆新年前更換智能設備的用家提供極佳的入手時機 。

除了葵芳新店限定的搶購活動，HONOR 全線體驗店亦同步展開「開幕多重賞」。由即日起至2月20日，用家只要在任何一間 HONOR 體驗店購買任何產品，即可以特惠價加購指定配件，包括 HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro 及多款藍牙耳機 。同時，凡在店內選購手機、平板或電腦的用家，更可參與「即開即賞」遊戲，有機會贏取包括 HONOR CHOICE Earbuds Clip 或黑色菱格背包等精選禮品，名額有限，送完即止 。

新開幕的葵芳體驗店位於新都會廣場1樓，營業時間由上午11時至晚上9時，方便區內用家親身體驗 HONOR 最新的 AI 終端生態產品 。