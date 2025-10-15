HONOR 展示 Magic8 AI 概念手機，Robot Phone 將在 2026年巴塞隆拿亮相

文章來源：Qooah.com

HONOR 在北京水立方正式舉行 Magic8 系列暨 MagicOS 10 發佈會，正式發佈了 HONOR Magic8 系列以及 MagicOS 10 操作系統，還展示了 HONOR Magic8 AI 概念版手機 Robot Phone，並表示這個產品應該於2026在巴塞隆拿亮相。除此之外，HONOR 也正式發佈了「MagicOS 月月煥新計劃」，會通過 OTA 進行月度系統迭代。

HONOR 宣稱，HONOR Magic8系列可以看作為 Robot Phone 的前身，屬於為了奠定未來 AI 終端生態的基礎，Robot Phone 則應該未來 HONOR Magic8 所呈現的形態。圖中的 Robot Phone 鏡頭有點類似於 DJI pocket，有雲台防震的形態，並且後鏡應該可以進行隱藏放置。HONOR 表示，HONOR Robot Phone 會搭載超強的 AI，有能夠洞悉一切的大腦，以及有很強的執行力、行動力。

HONOR Magic8 系列配備了 HONOR MagicOS 10（具備自進化能力的 AI 操作系統），HONOR 提出了自進化 AI 原生手機的理念以及相應的技術和體驗，HONOR Magic8 是自進化理念的集大成者，HONOR 魔法大模型3.0 的 YOYO 智能體，能夠在多種場景主動學習用戶使用習慣，在購物、美食、出遊、健康、工作的最常見的場景中為用戶提供更好、更智能的服務。