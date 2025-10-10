Honor 新款 Magic8 Pro 的長焦鏡頭特點詳情公開

honor 最近發布了一些有關即將推出的 Magic8 Pro 的新預告，特別是其 2 億像素長焦鏡頭。該鏡頭將配備 1/1.4 吋感應器、AIMAGE Honor Nox 引擎、較大的 f/2.6 光圈，並且根據品牌的說法，這是業界首個 CIPA 5.5 级別的影像穩定功能。

這項技術應能有效應對手震問題，因為它可以使快門速度變得比未啟用穩定功能時慢 5.5 倍，且不會產生不良影響，因此得名。

Magic8 和 Magic8 Pro 將於 10 月 15 日正式亮相，屆時還將推出 honor 的 MagicOS 10，這是其 Android 系統界面的最新版本，當然是基於 Android 16。

Magic8 Pro 將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，並配備最高 16GB 的 RAM 和最高 1TB 的存儲空間。它將擁有 7,000 毫安培的電池，支持 120W 有線充電和無線充電。後方的另外兩個鏡頭預計為 5000 萬像素主鏡頭和 5000 萬像素超廣角鏡頭。

規格 細節 長焦相機 2 億像素，1/1.4 吋感應器，AIMAGE Honor Nox 引擎，f/2.6 光圈 影像穩定 CIPA 5.5 级別 處理器 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC RAM 最高 16GB 存儲空間 最高 1TB 電池容量 7,000 毫安培 充電 120W 有線充電，支持無線充電 後置鏡頭 5000 萬像素主鏡頭，5000 萬像素超廣角鏡頭

