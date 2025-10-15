專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
Honor 發佈全球首款具備情感表現的機器人手機
在最近的發佈會上，honor 展示了一款名為「Robot Phone」的概念裝置，這款裝置融合了人工智能、機器人技術和移動設計，代表了技術的一種全新物種。honor 形容這款設備為「將整合人工智能驅動的多模態智能、機器人功能和先進手持成像能力」的產品。這款 Robot Phone 不僅僅是一個升級版本或新型號，而是 honor 自信地宣稱它代表了一個全新的設備類別，能夠讓 honor 在人工智能設備創新領域站在最前沿。這款設備被稱為「情感伴侶」，它能夠「感知、適應和自主進化」，旨在為用戶的生活帶來愛、快樂和智慧。
在隨後的視頻中，Robot Phone 的設計看起來像是一部科幻電影中的道具，結合了像 Wall-E 和 BB-8 的元素，並配備了一個能夠隨聲音指令旋轉的攝像頭。這個攝像頭的主要特色是其安裝在後面的穩定器，並且可以自由移動，能夠從幾乎任何角度拍攝照片或視頻。當手機面朝下放置時，攝像頭甚至可以四處觀望，給人一種它能感知周圍環境的印象。honor 的宣傳片展示了 Robot Phone 的多種用途，從娛樂兒童、拍攝自拍到跳傘和仰望星空，這些功能都讓人聯想到 R2-D2 和《星際大戰》中 Grogu 的混合體。
Robot Phone 的推出可能暗示著人類與人工智能互動的一種演變。這款設備有可能延伸視覺搜索功能，類似於 Ray-Ban Meta 眼鏡或 Google 的 Circle to Search 功能。透過賦予人工智能一種可視化和表達性的形式，honor 可能試圖讓數字助手變得更加親切。儘管語音仍然是與人工智能溝通的最自然方式，但許多人對於使用語音助手仍感到尷尬。honor 的想法似乎是通過為手機賦予「個性」，使人們能夠更輕鬆地與其對話。
honor 在新聞稿中表示：「通過 Robot Phone，honor 想像中的未來手機不僅僅是一個工具。」這一表述暗示著該公司的願景是讓人工智能的互動變得更具人性化和情感參與感。目前，Robot Phone 仍僅存在於 CGI 視頻中，尚未展示實體原型，也沒有透露技術細節或發佈時間。視頻中的標誌類似於希臘字母 alpha，而非 honor 的標誌，這暗示著它在公司更廣泛的「Alpha Plan」未來設備願景中的角色。honor 表示，將在明年春季的移動世界大會上提供更多細節，屆時可能最終揭曉一個真正的原型。在那之前，Robot Phone 仍是一個雄心勃勃且略顯不安的未來展望，暗示著我們的智能手機可能會有回應的能力。
推薦閱讀
其他人也在看
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 50 克以下金條庫存告急被迫停售
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。鉅亨網 ・ 3 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機
家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手
UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
香港電訊或被 FCC 踢出美國電訊網絡
香港電訊(06823)或被美國聯邦通信委員會(FCC)踢出美國電訊網絡。infocast ・ 3 小時前
Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！
唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
啟德居民投訴冇食肆要搭車先食到飯 留言笑爆嘴呢個係豪宅證明？有冇見過邊到嘅居民投訴？
最近有網民於Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖，投訴啟德跑道附近豪宅區內一間食肆都無，每次午餐晚餐都要搭巴士到啟德站解決，或者靠Apps叫外賣，超級不方便！樓主還提到樓下其實有舖位但無人租，質疑為何貴價住宅區沒有配套。帖文一出，網友熱議紛紛，有人笑言「住豪宅就嫌無野食？山頂富豪有冇投訴過？」，有人諷刺「樓價已經priced in交通不便」，還有網民調侃「再投訴就插臨時大排檔喺隔離」，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 1 天前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
國泰會員｜國泰2027年更新會員計劃 新增鑽石行政卡 明年點儲分保住鑽石會員？
國泰航空（293）宣佈，將於2027年1月1日起全面更新會員計劃，包括會籍可跨級提升、統一會籍周期、新增鑽石行...BossMind ・ 17 小時前
沈震軒組「好犀利男團」被指欠債 親回「要賺好多錢」 住千呎獨立屋擁私人健身室
42歲沈震軒於今年2月被網民揭以真名HO MING加入Uber開車行列，接載乘客，被讚型格車輛及評分高達4.96。事後，沈震軒承認自己的確係揸Uber，指平日主要管理自己經營嘅健身室，其健身室尚未回本；另外參與劇本創作等幕後工作，坦言「真係幾大壓力」，而減壓方式就係開車，於是興起接載乘客嘅念頭。日前，沈震軒與梁烈唯、黃長興、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，5個男人加埋2百幾歲，被網民嘲笑為「200歲男團」，更有網民留言：「軒，條數好大咩？」，取笑沈震軒係咪欠債而被逼參加。對於網民指控，沈震軒拍片澄清自己冇爭人錢，但直言的確需要賺好多錢：「點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前