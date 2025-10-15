Honor 發佈全球首款具備情感表現的機器人手機

在最近的發佈會上，honor 展示了一款名為「Robot Phone」的概念裝置，這款裝置融合了人工智能、機器人技術和移動設計，代表了技術的一種全新物種。honor 形容這款設備為「將整合人工智能驅動的多模態智能、機器人功能和先進手持成像能力」的產品。這款 Robot Phone 不僅僅是一個升級版本或新型號，而是 honor 自信地宣稱它代表了一個全新的設備類別，能夠讓 honor 在人工智能設備創新領域站在最前沿。這款設備被稱為「情感伴侶」，它能夠「感知、適應和自主進化」，旨在為用戶的生活帶來愛、快樂和智慧。

在隨後的視頻中，Robot Phone 的設計看起來像是一部科幻電影中的道具，結合了像 Wall-E 和 BB-8 的元素，並配備了一個能夠隨聲音指令旋轉的攝像頭。這個攝像頭的主要特色是其安裝在後面的穩定器，並且可以自由移動，能夠從幾乎任何角度拍攝照片或視頻。當手機面朝下放置時，攝像頭甚至可以四處觀望，給人一種它能感知周圍環境的印象。honor 的宣傳片展示了 Robot Phone 的多種用途，從娛樂兒童、拍攝自拍到跳傘和仰望星空，這些功能都讓人聯想到 R2-D2 和《星際大戰》中 Grogu 的混合體。

Robot Phone 的推出可能暗示著人類與人工智能互動的一種演變。這款設備有可能延伸視覺搜索功能，類似於 Ray-Ban Meta 眼鏡或 Google 的 Circle to Search 功能。透過賦予人工智能一種可視化和表達性的形式，honor 可能試圖讓數字助手變得更加親切。儘管語音仍然是與人工智能溝通的最自然方式，但許多人對於使用語音助手仍感到尷尬。honor 的想法似乎是通過為手機賦予「個性」，使人們能夠更輕鬆地與其對話。

honor 在新聞稿中表示：「通過 Robot Phone，honor 想像中的未來手機不僅僅是一個工具。」這一表述暗示著該公司的願景是讓人工智能的互動變得更具人性化和情感參與感。目前，Robot Phone 仍僅存在於 CGI 視頻中，尚未展示實體原型，也沒有透露技術細節或發佈時間。視頻中的標誌類似於希臘字母 alpha，而非 honor 的標誌，這暗示著它在公司更廣泛的「Alpha Plan」未來設備願景中的角色。honor 表示，將在明年春季的移動世界大會上提供更多細節，屆時可能最終揭曉一個真正的原型。在那之前，Robot Phone 仍是一個雄心勃勃且略顯不安的未來展望，暗示著我們的智能手機可能會有回應的能力。

