HONOR 繼續電量稱王，將推出 10000mAh 巨電手機 HONOR Power
文章來源：Qooah.com
近期博主數碼閒聊站透露，稱榮耀將會是第一家量產 10000mAh 手機的廠商，還會是第一家量產 9000mAh 性能旗艦的廠商，續航表現進一步提升。
預計榮耀首款 10000mAh 新機命名為 HONOR Power 2，將在春節前發佈。
在24年4月份，HONOR Power 首發 8000mAh 青海湖電池，電池硅含量突破10%，能量密度高達821Wh/L。官方宣傳 HONOR Power 能在 -30℃ 極寒環境下連續通話 31小時，足以滿足露營、爬山等輕戶外場景使用，一度譽為「續航天花板」。
HONOR Power 發佈不到一年就迎來迭代，且電池容量進一步提升至 10000mAh，相當於在手機中塞入充電寶。巨大的電池容量將會再次刷新智能手機的續航表現，輕鬆實現一天一充，甚至兩天一充。
除此之外，猜測 HONOR Power 2 將搭載聯發科天璣8500 次旗艦處理器，採用1.5K屏幕。
