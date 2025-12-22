HONOR「聖誕魔法時刻有獎遊戲」，即有機會贏取HONOR Magic8 Pro！

聖誕節即將到來，HONOR推出「聖誕魔幻時刻有獎遊戲」，讓大家透過簡單參與就有機會抱走旗艦級HONOR Magic8 Pro智能手機，還有其他豐富禮品，增添節日驚喜。​活動從12月19日開始，直至12月31日，為期兩週，大家可以在HONOR香港官方Facebook專頁加入互動。無論是分享快樂時刻還是完成指定任務，都能累積機會贏取大獎，結合節慶氛圍與科技樂趣！

聖誕魔法時刻有獎遊戲 送出HONOR Magic8 Pro

參加者由即日起至12月31日期間，於HONOR香港官方Facebook活動帖文留言區上載夜攝相片（不限攝影工具和攝影對象），最具創意的10位參加者將獲得豐富奬品：頭獎正是HONOR Magic8 Pro 512GB版本，售價HKD7,899，搭載雙AI影像系統與強大性能，日常拍照或娛樂都游刃有餘。其他獎項包括HONOR Haylou Watch手錶（HKD599）及HONOR CHOICE耳機，還有Haylou相關禮遇，讓中獎者滿載而歸。​

廣告 廣告

除了手機，活動還有針對不同HONOR產品的購物優惠，例如購買HONOR Magic V5、MagicPad 3或MagicBook Art 14，即送價值HKD299的HONOR Gift；選購HONOR 400或400 Pro系列，則附贈HKD199的HONOR Pad 10。像是HONOR X9d、400 Lite等型號，也都有HKD199禮品相送，適合各種預算的消費者。

最強夜景拍攝神器HONOR Magic8 Pro

HONOR Magic8 Pro是今季焦點，配備業界最先進的2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭、1/1.4吋超大感光元件和f/2.6超大光圈，此配置能大幅提升進光量，即使遙距拍攝也能呈現清晰無比的影像。同時，此手機具備業界最穩定的CIPA 5.5級防手震功能，震動檢測精準度提升4倍，而動態反應速度則提升1倍；加上HONOR AI自適應防手震模型的支援，拍攝出色的變焦影像成功率可提升7倍 。其另外兩個鏡頭 — 5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）和5000萬像素夜神主鏡頭 （f/1.6光圈）也可完美駕馭廣闊夜景和夜間細膩人像的拍攝。這款手機不只硬體強悍，還融入HONOR一貫的AI智慧，日常使用順暢又有趣。

除了上述活動，HONOR亦推出聖誕回饋優惠，直至2026年1月11日，消費者凡購買指定

HONOR型號產品，即獲送各款實用家品，詳情如下：



