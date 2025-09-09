Honor 開始招募 MagicOS 10 測試版使用者

honor 開始招募測試者，為多款設備測試 MagicOS 10，包括 honor Magic V5 (MBH-AN10)、honor Magic7 (PTP-AN00、PTP-AN60)、honor Magic7 Pro (PTP-AN10、PTP-AN70)、honor Magic7 RSR (PTP-AN20)、honor GT Pro (PPG-AN00) 和 honor MagicPad 3 (CGA-W00)。

每款智能手機提供 2,000 個名額，其中 500 個為 log 版本，1,500 個為 nolog 版本。對參加此測試計劃感興趣的人士可以在 9 月 10 日凌晨 12 點前透過 My Honor 應用程式進行註冊。

要註冊，請打開 My Honor 應用程式，點擊「Club」，選擇「MagicOS Close Beta Application」，並按照螢幕上的指示進行操作。honor 的軟件團隊將在提交申請後選擇測試者，log 版本的測試版將於 9 月 11 日發佈，而 nolog 版本的測試版將於 9 月 12 日發佈。

需要注意的是，智能手機至少需要有 10GB 的儲存空間來安裝測試版本，該版本可能存在一些缺陷，影響使用體驗，因此不建議將測試版本安裝在主要設備上。

推薦閱讀