Honor 開設 Alpha 全球旗艦店

Honor 今日在中國深圳開設了其 Alpha 全球旗艦店。該店定位為「AI 智能生活創新中心」，是 Honor 在今年 MWC 上宣布的 Alpha 計劃的一部分。

這個計劃旨在將 Honor 從一個智能手機製造商轉變為全球 AI 設備生態系統的領導者，顯然開設這家店是「實現這一願景的重要一步」，根據公司的新聞稿所述。

該店擁有「開放而舒適的環境，無縫融合了先進技術與以人為本的設計」，每一個細節都體現了「Honor 將創新與文化和諧統一的理念」。

店內的佈局圍繞「核心 AI 驅動的生活場景」設計，涵蓋了從智能旅行到娛樂的多個方面。公司的助手 Yoyo 在四個主題下展示：AI 生活方式、AI 助手、AI 內容創作和 AI 伴侶。Yoyo 具有記憶功能，可以回憶之前提到的細節。

最後，AI 靈感咖啡廳是一個社交空間，「旨在讓科技工作者、創作者和訪客在咖啡中交流，分享想法」。為了慶祝店鋪的開幕，Honor 正在舉辦「一系列創意表演和互動活動」，承諾為所有年齡段的參與者提供「引人入勝的體驗」。

