不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
Honor 預告 Robot Phone：AI 搭配 Osmo Pocket 式雲台相機
概念機的可能性比較大，更多詳情 2026 年 MWC 揭曉。
在新旗艦 Magic 8 系列的發布會上，Honor 預告了開發中的創新產品 Robot Phone。從官方分享的影片中可以看到，這款手機以翻摺方式在機背上半部隱藏了一顆類似 DJI Osmo Pocket 的雲台相機，它平時被收納在可橫移的玻璃蓋板下方，展開以後便能進行多角度穩定拍攝。Honor 表示這顆相機的背後是一顆「AI 超強大腦」，能幫你「隨時隨地洞悉萬物」，而短片中也確實出現了自動跟拍、辨識人物 / 物品 / 場景等功能的示範。
實際上，翻摺式相機在手機界並不能算新鮮事物，過去 OPPO、華碩等都在量產機上嘗試過類似設計。但引入雲台結構倒是首次，不過從 Honor 宣傳片的質感來推測，Robot Phone 只是概念機的可能性應該更大。官方表示將在 2026 年的 MWC 上揭曉這款產品的更多詳情，不知大家對這種型態有多少期待呢？
