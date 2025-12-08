Honor 預計於 2026 年上半年開始量產 Robot Phone 原型機

當我們首次看到宣傳片時，對於 honor 的機器人手機感到相當興趣，但同時也質疑它是否會有可用的原型機。事實上，honor 確實擁有原型機，但大揭曉將留到 2026 年的 MWC 展會（預定於 3 月舉行）。雖然這只是原型，但會不會真的有銷售的可能呢？根據微博的爆料者 SmartPikachu 的報導，honor 的機器人手機將在明年上半年進行量產。

目前尚不清楚 honor 是否計劃全球發佈，還是僅限於中國市場，但顯然他們打算銷售這款外觀獨特的裝置。如果錯過了首次的宣傳，這裡再提供一次宣傳片。該手機配備了雲台攝像頭，類似於 DJI Osmo Pocket，而非某些品牌所使用的高級光學防抖技術。這個攝像頭可以從背部翻轉上來，形成機器人的「頭部」。

廣告 廣告

根據視頻所示，這款手機可以輕鬆放進口袋中，並用來拍攝 vlog。使用者還可以將它安裝在自行車或汽車上，展開一場冒險。更有趣的是，這款機器人將具備 AI 圖像識別模型，能夠識別情緒。由於它的「頭部」可以轉動以觀察周圍的世界——包括使用者自己——這將使其在功能上更接近電影中的 AI，而非單純在 ChatGPT 中輸入問題所帶來的體驗。

實用性則是另一回事，這款手機的設計比以往的彈出式攝像頭更為複雜。儘管如此，創新的設計總是令人歡欣鼓舞，對於這款 honor 的機器人手機，大家都充滿期待。雖然目前尚未官方確認，但預計將於 8 月推出。

推薦閱讀