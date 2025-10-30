honor 400 Smart 是否支援 eSIM？

honor 400 Smart 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。

根據目前的資訊，HONOR 400 Smart 並不支援 eSIM 功能。該手機的 SIM 卡配置為雙 Nano SIM 卡槽，這意味著用戶需要使用實體 SIM 卡來連接流動網絡。

推薦閱讀