HONOR 500系列正式入網！雙旗艦規格全面升級 香港用家無緣入手？

HONOR 500 系列兩款新機已正式通過工信部入網許可，型號分別為 MEP-AN00 與 MEY-AN00，內部代號「Merry」及「MerryP」。據可靠消息指出，這款備受期待的旗艦新機將延續 HONOR 數字系列的「單雙數策略」，與 HONOR 300 一樣僅在中國大陸市場發售，香港及海外用家恐怕無緣入手。

值得留意的是，HONOR 近年似乎形成了明確的市場策略，雙數型號如 HONOR 200、HONOR 400 會推出國際版本，在全球多個市場發售；而單數型號如HONOR 300 及今次的 HONOR 500 則專攻內地市場。這種策略讓 HONOR 能夠更精準地針對不同市場需求推出產品，但也意味著香港用家將再次與這款旗艦新機無緣。

但從目前曝光的規格來看，HONOR 500 系列確實令人心動。新機將提供黑、銀、粉、藍四款時尚配色，配備 Snapdragon 8 系旗艦處理器，更搭載 2 億像主鏡頭。續航方面採用 HONOR 獨家的青海湖電池技術，並支援 80W 有線快充，無論性能還是拍攝能力都達到頂級水準。

回顧過往，HONOR 400 系列在國際市場表現亮眼，全球激活量僅用一個月便突破百萬大關，在 2.5K 至 4K 價位帶更成為多個市場的銷售冠軍。正因如此，今次HONOR 500 系列確定不推出國際版的消息，讓不少海外用家感到相當可惜。

對於香港用家來講，雖然無緣體驗 HONOR 500 系列，但可以期待未來明白初的 HONOR 600 的國際版本，相信將會帶來更多驚喜。