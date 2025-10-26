尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
HONOR 500系列正式入網！雙旗艦規格全面升級 香港用家無緣入手？
HONOR 500 系列兩款新機已正式通過工信部入網許可，型號分別為 MEP-AN00 與 MEY-AN00，內部代號「Merry」及「MerryP」。據可靠消息指出，這款備受期待的旗艦新機將延續 HONOR 數字系列的「單雙數策略」，與 HONOR 300 一樣僅在中國大陸市場發售，香港及海外用家恐怕無緣入手。
值得留意的是，HONOR 近年似乎形成了明確的市場策略，雙數型號如 HONOR 200、HONOR 400 會推出國際版本，在全球多個市場發售；而單數型號如HONOR 300 及今次的 HONOR 500 則專攻內地市場。這種策略讓 HONOR 能夠更精準地針對不同市場需求推出產品，但也意味著香港用家將再次與這款旗艦新機無緣。
但從目前曝光的規格來看，HONOR 500 系列確實令人心動。新機將提供黑、銀、粉、藍四款時尚配色，配備 Snapdragon 8 系旗艦處理器，更搭載 2 億像主鏡頭。續航方面採用 HONOR 獨家的青海湖電池技術，並支援 80W 有線快充，無論性能還是拍攝能力都達到頂級水準。
回顧過往，HONOR 400 系列在國際市場表現亮眼，全球激活量僅用一個月便突破百萬大關，在 2.5K 至 4K 價位帶更成為多個市場的銷售冠軍。正因如此，今次HONOR 500 系列確定不推出國際版的消息，讓不少海外用家感到相當可惜。
對於香港用家來講，雖然無緣體驗 HONOR 500 系列，但可以期待未來明白初的 HONOR 600 的國際版本，相信將會帶來更多驚喜。
其他人也在看
Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場
Oppo 最近在中國發佈了 Find X9 系列手機，並在全球發佈前宣布與 Google 建立新合作關係，將在 […]TechRitual ・ 1 天前
歐盟擴大 Type-C 統一規範 2028 年起所有電源設備須全面採用
歐盟 2028 年起全面實施所有外部電源統一採用 Type-C 接口。屆時設備都必須配備可拆卸電源線，並須標示最大輸出功率。Post76 ・ 5 小時前
HUAWEI Watch Ultimate 2 將推出國內限定配色!
華為繼全球發表 Watch Ultimate 2 後，近日再傳出正為國內市場秘密打造專屬「紫曜」配色版本。這款採用皇家紫色調的特別版，有機會隨Mate 80 系列於 11 月正式亮相！Mobile Magazine ・ 9 小時前
Samsung HW-Q990F 旗艦級 11.1.4 Soundbar！點止SUB仔升級咁簡單！開箱、評測、設定要點、總結
《水行俠》系列第二部作品《水行俠與失落王國》即將於2023年12月在香港上映！這次的續集由前作的導演溫子仁領軍，並由一眾頂級演員積遜莫瑪、柏德烈韋遜、龍格爾、耶也亞度馬甸、妮歌潔曼、安柏赫德等人悉數回歸。Post76 ・ 5 小時前
沙比：比寧咸恢復得比預期好
【Now Sports】比寧咸周日在西班牙國家打吡帶來1傳1射，讓教練沙比阿朗素大讚其狀態回復得比想像快。這場國家打吡，比寧咸（Jude Bellingham）先傳給安巴比打開缺口，其後被巴塞隆拿逼和後，又個人貢獻入球助皇馬再度超前，皇家馬德里最終也以2:1勝出。今夏世冠盃完結後，這名英格蘭國腳便接受了肩部手術，錯過了今季季初比賽，直至上月中才重返比賽陣容，但因為未完全恢復最佳狀態，沒有被英格蘭國家隊徵召回10月的大軍。不過，他最近已連續兩場比賽取得入球。「我們看了這場比賽，還有對祖雲達斯及基達菲的比賽......過去1周，他在這3場比賽都帶來非常精彩的表現。」沙比阿朗素賽後談及比寧咸：「一開始，需要一些時間來適應，但他比我們上個國際賽後預期的情況要好，當時他在這裡，而不是國家隊。比寧咸是一位很重感覺，然後善於和隊友溝通和連接的球員，這就是他為何能踢出一些非常精彩的比賽。」皇馬上季被巴塞「4殺」，如今沙比阿朗素取代了安察洛堤領軍，馬上重返勝軌，他說：「賽前就一直談論這場比賽的重要性，不僅僅是為了3分，而是一場國家打吡。我特別為孩子們感到高興，因為他們需要這種贏得大戰的感覺。」now.com 體育 ・ 9 小時前
上班偷懶能玩什麼遊戲？網激推Steam「這款」：老闆站你後面也看不出來！
對於許多上班族來說，每天上班時難免也會感到無聊，不想總是待在座位上處理工作的事情，偶爾也會上個廁所、喝個咖啡。也有許多玩家們希望，即便自己在上班時，能不能還是能夠偶爾偷懶，打開自己的遊戲庫偷玩遊戲而不被主管們發現，來上一兩局遊戲。結果就有網友發文詢問，發現許多人都推一款由 Games by Malcs所開發的養成類遊戲《Melvor Idle》，因為能夠掛機遊玩的特色讓玩家即便在辦公室也能偷偷地推進遊戲進度。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
《鬼滅之刃》為何能紅成這樣？網點出「三大成功關鍵」：這奇蹟恐怕再也難複製
自從劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》 第一章猗窩座再襲上映後，全球再掀鬼滅熱潮，日本與台灣都打破多項紀錄。網友好奇，為何改編漫畫與動畫這麼多，但唯有《鬼滅之刃》能走到這樣的高度？之前有網友就討論，明明改編漫畫的動畫這麼多，為什麼只有《鬼滅之刃》能衝上這種高度？究竟它做對了什麼？多數人認為，《鬼滅之刃》的成功來自「故事、角色與動畫製作」三大關鍵要素，而這樣的完美組合，幾乎不可能再被複製。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
南開大學研究團隊在電池穩定性測試中達到 9,000 小時新里程碑
南開大學研究團隊在電池穩定性測試中達到 9,000 小時新里程碑TechRitual ・ 20 小時前
華新水泥(06655)擬派首三季股息每股0.34元人民幣 曾急升12%
華新水泥(06655)公布今年第三季股東應佔溢利為 9億元人民幣，同比大增120.73%。首三季股東應佔溢利為20億元人民幣，同比增76.01，擬派前三個季度股息每股0.34元人民幣，股東批准日期為 2025年11月12日。今早股價急升，暫最多升12.45%至18.25元。(SY)infocast ・ 6 小時前
HMD Fusion 2 的規格曝光
HMD 在去年九月發佈了 HMD Fusion，並推出了 Fusion 服裝。儘管該品牌尚未透露 Fusion […]TechRitual ・ 1 天前
蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕
萬聖節系列之 特濃朱古力慕絲蛋糕 又係呢個蝙蝠造型的朱古力慕絲蛋糕，今次整比朋友試下，為左好好睇睇，作為外貌協會會長的我，專登襯埋萬聖節的包裝盒 真係唔食得都要睇得Cook1Cook煮一煮 ・ 9 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 18 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 58 分鐘前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 5 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 11 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 8 小時前