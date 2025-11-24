Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機

坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。他們新發佈的 Honor 500、500 Pro 很明顯借鑑了 iPhone Air 的設計，但其賣點並非極致纖薄。兩者的厚度都是 7.75mm，重量 198g 和 201g，有黑、白、粉、藍四色可選。在更充裕的機內空間中，Honor 加進了超聲波指紋模組和立體聲雙喇叭。除此之外，機身亦具備 IP68 / 69 / 69K 防塵防水機能。

Honor 500

Honor 500 和 500 Pro 分別搭載 Snapdragon 8s Gen 4 和 Snapdragon 8 Elite 處理器，同時有 6.55 吋 2,736 x 1,264 螢幕，更新率為 120Hz。兩者均內建了高達 8,000mAh 電池，支援 80W 有線充電，Pro 更可用 50W 無線快充。至於影像部分，自拍相機均為 50MP，Honor 500 背後是 200MP 廣角主攝和 12MP 超廣角相機的組合。Pro 款則會在此基礎上，再添加一顆 50MP 的 3X 望遠相機。

Honor 500 可選 12GB / 16GB RAM 和 256GB / 512GB 儲存，售價 2,699 人民幣起。Honor 500 Pro 更有 1TB 型號可選，價格是 3,599 人民幣起。

