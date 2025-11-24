張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機
提前預覽 iPhone Air 2？
坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。他們新發佈的 Honor 500、500 Pro 很明顯借鑑了 iPhone Air 的設計，但其賣點並非極致纖薄。兩者的厚度都是 7.75mm，重量 198g 和 201g，有黑、白、粉、藍四色可選。在更充裕的機內空間中，Honor 加進了超聲波指紋模組和立體聲雙喇叭。除此之外，機身亦具備 IP68 / 69 / 69K 防塵防水機能。
Honor 500 和 500 Pro 分別搭載 Snapdragon 8s Gen 4 和 Snapdragon 8 Elite 處理器，同時有 6.55 吋 2,736 x 1,264 螢幕，更新率為 120Hz。兩者均內建了高達 8,000mAh 電池，支援 80W 有線充電，Pro 更可用 50W 無線快充。至於影像部分，自拍相機均為 50MP，Honor 500 背後是 200MP 廣角主攝和 12MP 超廣角相機的組合。Pro 款則會在此基礎上，再添加一顆 50MP 的 3X 望遠相機。
Honor 500 可選 12GB / 16GB RAM 和 256GB / 512GB 儲存，售價 2,699 人民幣起。Honor 500 Pro 更有 1TB 型號可選，價格是 3,599 人民幣起。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 9 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 5 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 2 小時前
日圓匯價｜日圓兌港元跌至「5算」 日政府顧問稱主動介入 或跌破160關前便出手干預
日本政府顧問近日透露，高市早苗新政府在應對日圓貶值問題上，正準備採取比以往更為積極的匯市干預立場，以緩和日圓疲軟對經濟造成的衝擊，而干預的實際門檻或低於市場普遍預期的160水平。最新匯價顯示，美元兌日圓報156.76，每百日圓兌港元報4.97，仍徘徊於「五算」下方。BossMind ・ 6 小時前
張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備
張曼玉近日在小紅書分享生活點滴，片中她即使只是出門放狗，一身裝束依然星味十足，舉手投足盡顯「曼神」風範！想讓衣著升級？快來偷師她的穿搭哲學，學會如何用基本單品，輕鬆穿出高級時尚感。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
施永青料樓價或連升六年 與3月低位比較潛在升幅達85%
中原集團創辦人施永青在旗下報章《am730》撰文，指本港住宅市道已確認見底回升，往後是如何評估今次上升浪的走勢。施永青預期這個升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與今年3月所錄低位134.89點相比，潛在升幅可達85%。AASTOCKS ・ 7 小時前
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
香港街馬｜賽事中途被 DQ am730 社長：報名時未有截龍安排 慨嘆賽事「年年有伏」｜Yahoo
昨早（23 日）舉行的「嘉里香港街馬 2025」慈善跑，除了出現領取行李的問題外，賽事時間安排亦引起爭議。《am730》社長盧覺麟昨日在其個人 facebook 表示，他報名參加了今年的全馬（42.195 公里）賽事，但在路途逾半的 24.8 公里位置被取消資格。盧並指，他在報名時知悉全馬時限為 7 小時，但到了領取選手包時才發現有「截龍位」，昨日最終「只差一分幾鐘」就被安排「上巴士」離開，「同場被 DQ 的跑友都十分無奈」。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前