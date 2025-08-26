Honor 500 系列規格曝光，預計將於今年內發佈

Honor 今年的發展計劃似乎非常繁忙。除了 Honor Magic8 系列外，該公司還準備發佈 Honor 500 系列。根據數碼閒聊站在微博的消息，這家中國手機製造商可能會在今年底於中國推出 Honor 500 雙子星（假設如往常一樣僅有兩款手機）。

此外，消息來源保證 Honor 將不會改變產品設計，Honor 500 和 Honor 500 Pro 將持續以攝影為重點，擁有輕巧的設計和 6.5 吋顯示屏。主相機將保留 2 億像素的解析度，但會使用不同的感應器。

報導還提及了 Honor GT 2 系列。雖然不太明確，但 GT 2 系列中的一款或兩款手機將配備 6.83 吋顯示屏、高性能芯片和大容量電池。同樣假設 GT 2 系列包含一款普通的 GT 2 和一款 GT 2 Pro。

儘管報導似乎有些模糊，但如果發佈日期臨近，關於 Honor 500 和 500 Pro 的更多消息將有可能很快出現。

