HONOR 500 系列電池確認，全系 8000mAh，肖戰代言

文章來源：Qooah.com

HONOR 正式官宣 500 系列新品發佈會定檔 11 月 24 日 19:30，此次發佈會以「2 億人像 Live 實況之夜」為主題，同時公佈肖戰擔任 HONOR 數字手機全球代言人。HONOR 產品經理 @湯達人 TF 同步爆料，該系列新機全系配備 8000mAh 青海湖電池，在續航能力上實現重大突破。

HONOR 500 系列包含超級 Pro 版和超級標準版兩款機型，核心規格各有側重。超級 Pro 版搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，輔以 C1 + 射頻增強處理器與 E2 能效增強處理器，性能與通信體驗雙升級；超級標準版則採用 Snapdragon 8s Gen4 處理器，搭配 E2 能效增強處理器，兼顧流暢度與功耗平衡。

兩款機型均配備 6.55 吋 1.5K 直屏，分辨率達 2736×1264，支援 120Hz 高刷與 3840Hz PWM 調光，視覺體驗與護眼效果兼具。超級 Pro 版後置 2億像素大底主鏡 + 1200萬像素超廣角 + 5000萬像素 3X 長焦三鏡組合，前置 5000萬像素鏡頭；超級標準版則搭載 2億像素 主鏡 + 1200萬像素 超廣角雙鏡，滿足不同用戶的拍攝需求。

全系 8000mAh 大電池帶來超長續航，超級 Pro 版支援 80W 有線充 + 50W 無線充，超級標準版配備 80W 有線充；兩款機型均採用金屬中框、立體聲雙揚聲器，且支援 IP68/IP69/IP69K 多重防護等級，超級 Pro 版更搭載 3D 超聲波指紋解鎖。

目前，HONOR 500 系列的更多細節尚未公佈，感興趣的用戶可關注 11 月 24 日晚的線上發佈會。