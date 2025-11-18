關注

四大飲食平台網購優惠碼大放送！

Qooah.com

HONOR 500 系列電池確認，全系 8000mAh，肖戰代言

冬冬子

文章來源：Qooah.com

HONOR 正式官宣 500 系列新品發佈會定檔 11 月 24 日 19:30，此次發佈會以「2 億人像 Live 實況之夜」為主題，同時公佈肖戰擔任 HONOR 數字手機全球代言人。HONOR 產品經理 @湯達人 TF 同步爆料，該系列新機全系配備 8000mAh 青海湖電池，在續航能力上實現重大突破。

HONOR 500 系列包含超級 Pro 版和超級標準版兩款機型，核心規格各有側重。超級 Pro 版搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，輔以 C1 + 射頻增強處理器與 E2 能效增強處理器，性能與通信體驗雙升級；超級標準版則採用 Snapdragon 8s Gen4 處理器，搭配 E2 能效增強處理器，兼顧流暢度與功耗平衡。

廣告

兩款機型均配備 6.55 吋 1.5K 直屏，分辨率達 2736×1264，支援 120Hz 高刷與 3840Hz PWM 調光，視覺體驗與護眼效果兼具。超級 Pro 版後置 2億像素大底主鏡 + 1200萬像素超廣角 + 5000萬像素 3X 長焦三鏡組合，前置 5000萬像素鏡頭；超級標準版則搭載 2億像素 主鏡 + 1200萬像素 超廣角雙鏡，滿足不同用戶的拍攝需求。

全系 8000mAh 大電池帶來超長續航，超級 Pro 版支援 80W 有線充 + 50W 無線充，超級標準版配備 80W 有線充；兩款機型均採用金屬中框、立體聲雙揚聲器，且支援 IP68/IP69/IP69K 多重防護等級，超級 Pro 版更搭載 3D 超聲波指紋解鎖。

HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比

目前，HONOR 500 系列的更多細節尚未公佈，感興趣的用戶可關注 11 月 24 日晚的線上發佈會。

 

自助餐

其他人也在看

Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？

《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首

2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首

韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。

bella儂儂 ・ 5 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？

長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？

洪水橋盤「#LYOS」年前驚現撻訂潮，當時長實高層已強調如重售後成交價低於撻訂價，將會向買家追討差價。事隔近一年，原來長實已啟動追差價，更有三名買家遭頒令破產。按現時破產規定，一個撻訂跳船的決定，或會令買家失落專業資格、無職升甚至無咗份工。

Yahoo 地產 ・ 7 小時前
小米第三季non-IFRS淨利潤按年升80.9%至113.1億人民幣 勝預期

小米第三季non-IFRS淨利潤按年升80.9%至113.1億人民幣 勝預期

小米集團－W(01810.HK)公布截至今年9月底止第三季業績，收入1,131.21億元人民幣(下同)，按年升22.3%，高於本網綜合16間券商預測的中位數1,124.17億元。毛利按年升37.4%至259.36億元。純利122.71億元，按年升129.3%，高於本網綜合9間券商預測介乎89.39億至109.41億元；每股盈利47分。

AASTOCKS ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略

Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略

Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港對新加坡︱關鍵一役球迷砌 Tifo：「送港隊到亞洲盃」　港隊開場 15 分鐘即入一球　下半場被連入兩球決賽周夢碎︱Yahoo

香港對新加坡︱關鍵一役球迷砌 Tifo：「送港隊到亞洲盃」　港隊開場 15 分鐘即入一球　下半場被連入兩球決賽周夢碎︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。

Yahoo新聞 ・ 2 小時前
澳門第十九年派錢 岑浩輝宣佈合資格永久居民明年獲發一萬元

澳門第十九年派錢 岑浩輝宣佈合資格永久居民明年獲發一萬元

澳門行政長官岑浩輝今日（18 日）在立法會發表題為「銳意改革提效能，聚力攻堅促多元」的 2026 年施政報告。幾乎已成指定動作的「現金分享計劃」明年繼續，合資格永久性居民獲發一萬元、合資格非永久性居民六千元。敬老金維持每年一萬元，養老金每月 3,900 元，結婚津貼則調升至四千元。

Yahoo新聞 ・ 6 小時前
馬斯克再次挑戰蓋茲：加快速度拋售特斯拉空單

馬斯克再次挑戰蓋茲：加快速度拋售特斯拉空單

世界首富馬斯克（Elon Musk）於上週末向微軟 (MSFT) 聯合創辦人、前世界首富比爾 · 蓋茲發出公開警告，敦促蓋茲應「加快行動」撤回其持有、已持續近 8 年的特斯拉 (TSLA) 空頭部位。此舉再次將兩位科技巨擘之間的長期不和推向公眾視野。

鉅亨網 ・ 1 天前
放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）

放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）

近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！

Yahoo Food ・ 12 小時前
同一屋苑有悲又有愁 盈翠半島有人蝕1球走人　有人賺565萬笑住離場

同一屋苑有悲又有愁 盈翠半島有人蝕1球走人　有人賺565萬笑住離場

減息消息帶動樓市氣氛轉活，青衣機鐵上蓋盈翠半島本月暫錄5宗成交，按月增加逾一倍。不過，同屋苑兩名業主命運各異——一人持貨四年慘蝕逾百萬元離場，另一人長情持貨27年趁勢沽貨，勁賺565萬元。閱讀更多：青衣盈翠半島 灝景灣| 超特色景觀 叫價不用800萬元青衣 翠怡花園 海欣花園｜入場兩房 實呎1.1萬元中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，11座極高層H室，實用面積522平方呎，兩房間隔，向西南望內園景。業主原叫價830萬元，議價後減至800萬元成交，折合每平方呎約15,326元。買家為區內分支家庭客，鍾情高層採光好，睇樓後即出價。原業主於2021年以910萬元購入，持貨約四年，帳面虧損約110萬元，期間樓價下跌約12.1%。另一宗成交為5座高層G室，實用面積520平方呎，兩房間隔，享海景，連企理裝修。單位原叫價998萬元，放盤多時因業主不常在港，睇樓不便。其後叫價多次下調至850萬元。近日業主回港，予買家睇樓，上車客即場還價，最終以842萬元成交，呎價約16,192元。原業主於1998年以277萬元一手購入，持貨約27年，帳面獲利約565萬元，升幅約兩倍。黃國強指出，盈翠半島海景

28Hse.com ・ 11 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生

前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生

34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
趙雅芝71歲了！驚人美貌宛如「逆生長」！不老秘訣曝光：一週運動5天、餐餐好油、睡前必泡腳

趙雅芝71歲了！驚人美貌宛如「逆生長」！不老秘訣曝光：一週運動5天、餐餐好油、睡前必泡腳

她穿著漸層花瓣長禮服站在被玫瑰花瓣圈出的心形中央，腰線筆直、肩頸乾淨、皮膚細緻，與其說是七十出頭，更像時間停在她四十歲那年！另一組蛋糕照裡，她把雙手合起來許願，彩紙飄落在她周圍，呈現出一種「氣質與狀態都沒被歲月動過」的穩定感。不過其實她的逆生長不是天賦，...

styletc ・ 7 小時前
小米集團電動汽車業務首次實現季度盈利

小米集團電動汽車業務首次實現季度盈利

【彭博】— 小米集團公佈電動汽車業務首次實現季度盈利，對於雄心勃勃進入競爭激烈電動汽車市場的小米而言，這是一個重要的里程碑。

Bloomberg ・ 4 小時前