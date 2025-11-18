四大飲食平台網購優惠碼大放送！
HONOR 500 系列電池確認，全系 8000mAh，肖戰代言
文章來源：Qooah.com
HONOR 正式官宣 500 系列新品發佈會定檔 11 月 24 日 19:30，此次發佈會以「2 億人像 Live 實況之夜」為主題，同時公佈肖戰擔任 HONOR 數字手機全球代言人。HONOR 產品經理 @湯達人 TF 同步爆料，該系列新機全系配備 8000mAh 青海湖電池，在續航能力上實現重大突破。
HONOR 500 系列包含超級 Pro 版和超級標準版兩款機型，核心規格各有側重。超級 Pro 版搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，輔以 C1 + 射頻增強處理器與 E2 能效增強處理器，性能與通信體驗雙升級；超級標準版則採用 Snapdragon 8s Gen4 處理器，搭配 E2 能效增強處理器，兼顧流暢度與功耗平衡。
兩款機型均配備 6.55 吋 1.5K 直屏，分辨率達 2736×1264，支援 120Hz 高刷與 3840Hz PWM 調光，視覺體驗與護眼效果兼具。超級 Pro 版後置 2億像素大底主鏡 + 1200萬像素超廣角 + 5000萬像素 3X 長焦三鏡組合，前置 5000萬像素鏡頭；超級標準版則搭載 2億像素 主鏡 + 1200萬像素 超廣角雙鏡，滿足不同用戶的拍攝需求。
全系 8000mAh 大電池帶來超長續航，超級 Pro 版支援 80W 有線充 + 50W 無線充，超級標準版配備 80W 有線充；兩款機型均採用金屬中框、立體聲雙揚聲器，且支援 IP68/IP69/IP69K 多重防護等級，超級 Pro 版更搭載 3D 超聲波指紋解鎖。
目前，HONOR 500 系列的更多細節尚未公佈，感興趣的用戶可關注 11 月 24 日晚的線上發佈會。
其他人也在看
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 5 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？
洪水橋盤「#LYOS」年前驚現撻訂潮，當時長實高層已強調如重售後成交價低於撻訂價，將會向買家追討差價。事隔近一年，原來長實已啟動追差價，更有三名買家遭頒令破產。按現時破產規定，一個撻訂跳船的決定，或會令買家失落專業資格、無職升甚至無咗份工。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
小米第三季non-IFRS淨利潤按年升80.9%至113.1億人民幣 勝預期
小米集團－W(01810.HK)公布截至今年9月底止第三季業績，收入1,131.21億元人民幣(下同)，按年升22.3%，高於本網綜合16間券商預測的中位數1,124.17億元。毛利按年升37.4%至259.36億元。純利122.71億元，按年升129.3%，高於本網綜合9間券商預測介乎89.39億至109.41億元；每股盈利47分。AASTOCKS ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港對新加坡︱關鍵一役球迷砌 Tifo：「送港隊到亞洲盃」 港隊開場 15 分鐘即入一球 下半場被連入兩球決賽周夢碎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
澳門第十九年派錢 岑浩輝宣佈合資格永久居民明年獲發一萬元
澳門行政長官岑浩輝今日（18 日）在立法會發表題為「銳意改革提效能，聚力攻堅促多元」的 2026 年施政報告。幾乎已成指定動作的「現金分享計劃」明年繼續，合資格永久性居民獲發一萬元、合資格非永久性居民六千元。敬老金維持每年一萬元，養老金每月 3,900 元，結婚津貼則調升至四千元。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
馬斯克再次挑戰蓋茲：加快速度拋售特斯拉空單
世界首富馬斯克（Elon Musk）於上週末向微軟 (MSFT) 聯合創辦人、前世界首富比爾 · 蓋茲發出公開警告，敦促蓋茲應「加快行動」撤回其持有、已持續近 8 年的特斯拉 (TSLA) 空頭部位。此舉再次將兩位科技巨擘之間的長期不和推向公眾視野。鉅亨網 ・ 1 天前
放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）
近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！Yahoo Food ・ 12 小時前
同一屋苑有悲又有愁 盈翠半島有人蝕1球走人 有人賺565萬笑住離場
減息消息帶動樓市氣氛轉活，青衣機鐵上蓋盈翠半島本月暫錄5宗成交，按月增加逾一倍。不過，同屋苑兩名業主命運各異——一人持貨四年慘蝕逾百萬元離場，另一人長情持貨27年趁勢沽貨，勁賺565萬元。閱讀更多：青衣盈翠半島 灝景灣| 超特色景觀 叫價不用800萬元青衣 翠怡花園 海欣花園｜入場兩房 實呎1.1萬元中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，11座極高層H室，實用面積522平方呎，兩房間隔，向西南望內園景。業主原叫價830萬元，議價後減至800萬元成交，折合每平方呎約15,326元。買家為區內分支家庭客，鍾情高層採光好，睇樓後即出價。原業主於2021年以910萬元購入，持貨約四年，帳面虧損約110萬元，期間樓價下跌約12.1%。另一宗成交為5座高層G室，實用面積520平方呎，兩房間隔，享海景，連企理裝修。單位原叫價998萬元，放盤多時因業主不常在港，睇樓不便。其後叫價多次下調至850萬元。近日業主回港，予買家睇樓，上車客即場還價，最終以842萬元成交，呎價約16,192元。原業主於1998年以277萬元一手購入，持貨約27年，帳面獲利約565萬元，升幅約兩倍。黃國強指出，盈翠半島海景28Hse.com ・ 11 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
趙雅芝71歲了！驚人美貌宛如「逆生長」！不老秘訣曝光：一週運動5天、餐餐好油、睡前必泡腳
她穿著漸層花瓣長禮服站在被玫瑰花瓣圈出的心形中央，腰線筆直、肩頸乾淨、皮膚細緻，與其說是七十出頭，更像時間停在她四十歲那年！另一組蛋糕照裡，她把雙手合起來許願，彩紙飄落在她周圍，呈現出一種「氣質與狀態都沒被歲月動過」的穩定感。不過其實她的逆生長不是天賦，...styletc ・ 7 小時前
小米集團電動汽車業務首次實現季度盈利
【彭博】— 小米集團公佈電動汽車業務首次實現季度盈利，對於雄心勃勃進入競爭激烈電動汽車市場的小米而言，這是一個重要的里程碑。Bloomberg ・ 4 小時前