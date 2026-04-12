HONOR 600系列真機，成數字系列史上最頂規格

文章來源：Qooah.com

榮耀通過官方社交平台釋出了的預熱影片。從預告來看，新機在外觀和交互方式上都有不小的變化。背部是一塊橫向排布的大尺寸鏡頭模組，搭配亮眼的橙色背板，以及一體式冷雕玻璃工藝，整機手感溫潤，十分有觀感。正面則是一塊中置挖孔直屏，採用了四邊極窄的等寬設計，配合光澤感明顯的金屬中框，既提升了整機的質感，也帶來了更舒適的握持體驗。

博主爆料，該系列將包含 HONOR 600 和 600 Pro 兩款型號。其中 Pro 版將搭載高通 Snapdragon 8 Elite 處理器，性能釋放相當強勁。影像方面，後置主鏡像素高達 2億，並配有一個 3.5倍光學變焦的長焦鏡頭。這套硬件組合也讓 HONOR 600 Pro 成為數字旗艦系列有史以來規格最頂的一代，輕鬆應對大型遊戲還是應對複雜拍照場景。

廣告 廣告

HONOR 600 系列在機身側邊新增了一粒獨立的 AI 實體按鍵。用戶通過這個按鍵，可以一鍵喚起智能助手 YOYO，也能快速調出支付碼或啓動相機，日常操作更加高效。此外，新機還加入了超聲波屏下指紋識別，即使在濕手或強光環境下，也能實現快速、精准的解鎖。