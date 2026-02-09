HONOR 600 系列或搭載 9000mAh 超大電池及更大螢幕，或於第二季登港!

根據知名爆料人「數碼閒聊站」透露的消息，HONOR 目前正為 600 系列測試更強悍的硬件組合。其中最引人注目的莫過於電池容量的升級，據悉廠方正在測試一款高達 9000mAh 的超大容量電池。回顧現有的 500 與 500 Pro，其搭載的 8000mAh 電池在市場上已屬頂尖水平，若新一代機型能成功導入 9000mAh 電池，將有望刷新主流智能手機的續航紀錄，解決用戶對電量的焦慮。

在顯示效能方面，600 系列同樣有所動作。爆料指出，新機正測試採用 6.57 吋的螢幕面板，相比前代 500 系列的 6.55 吋 LTPO OLED 螢幕略有增加。雖然螢幕尺寸的增幅不算巨大，但配合更大容量的電池，顯示出榮耀正致力於優化大螢幕與長續航之間的平衡。目前推測這些頂尖規格很大機會率先應用在 600 Pro 型號上，而系列中其他成員的具體配置則仍有待確認。

除了解析度與續航力，HONOR 在 2026 年的產品佈局顯然相當進取。除了 HONOR 600 系列外，更有傳聞指廠方正研發一款螢幕尺寸達 7 吋的巨屏智能手機，預計最快將於今年底面世。加上即將在 MWC 2026 亮相的全新摺疊屏手機及備受關注的「機器人手機」，榮耀在技術創新上的嘗試值得科技愛好者持續關注。雖然目前 HONOR 600 系列的其他細節尚未完全公開，但單憑電池容量的躍進，已足以令其成為下半年最值得期待的新機之一。