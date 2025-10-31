焦點

Honor GT 2 及 GT 2 Pro 主要規格曝光

據報導，honor 預計將於 12 月發佈 GT 2 系列，該系列可能包括 GT 2 和 GT 2 Pro 兩款手機。雖然品牌尚未透露這些手機的具體功能，但可靠的消息來源 Digital Chat Station (DCS) 已經透露了 GT 2 雙子系列的主要規格，讓市場對這兩款手機有了一定的預期。

根據 DCS 的資訊，Honor GT 2 將搭載去年的 Snapdragon 8 Elite SoC，而 Honor GT 2 Pro 則會配備最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。值得注意的是，搭載 Snapdragon 8 Elite 的 Honor GT Pro 於 4 月推出，並配備了 7,200 mAh 的電池。這兩款智能手機均採用金屬外殼，並配備 6.83 吋 1.5K 解像度的顯示屏。

在攝影方面，GT 2 和 GT 2 Pro 均將搭載 5,000 萬像素的主攝像頭，並且至少有一款手機的電池容量將達到 9,000 mAh 或更大。DCS 還表示，GT 2 系列將配備 3D 超聲波指紋掃描器，並具備「全防水」特性，這可能意味著其具備 IP68 和 IP69 的防護等級。

型號

處理器

顯示屏

主攝像頭

電池

Honor GT 2

Snapdragon 8 Elite SoC

6.83 吋 1.5K

5,000 萬像素

9,000 mAh 或更大

Honor GT 2 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 5

6.83 吋 1.5K

5,000 萬像素

9,000 mAh 或更大

陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前

【中環解密】iPad mini及Air系列 擬用OLED螢幕

「果粉」注意！蘋果公司據報準備對MacBook Air、iPad mini及iPad Air系列作重大改動，打算為這些熱門產品配備更高端的顯示屏。海外媒體引述知情人士透露，蘋果正在測試採用OLED（有機發光二極體）螢幕的新版產品，OLED技術能呈現更飽和色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。 報道指出，率先獲得升級的產品，可能是iPad mini，配備OLED屏幕的型號最快明年上市，有關調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，亦為用家更換新產品提供誘因；改採OLED預料將推升售價，代號J510的iPad mini更新機型，售價或因螢幕成本提高而上漲約100美元（約780港元）；蘋果同時亦測試具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同；惟報道補充，今次升級計劃仍有可能變動或延後。

信報財經新聞 ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效

Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 66 折，HK$1,282 入手 AI 降噪耳機

Samsung Galaxy Buds 3 Pro 憑創新型耳機桿設計實現跨越式突破！不僅具備捏合+滑動雙重操控，更搭載互動式 LED 燈效與 Galaxy AI 智能生態，一向是科技與音樂愛好者熱捧的商品。近日， Galaxy Buds 3 Pro 在 Amazon 上突發直降至 66 折，只需 US$165 （約 HK$1,282）就能體驗未來感十足的智能耳機！

Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS

許多人可能會認為 iOS 比 Android 更安全，這主要是因為 Apple 採取的「圍牆花園」策略，使其生 […]

TechRitual ・ 7 小時前
Samsung 的 Internet 手機瀏覽器現已支援 PC 平台

Samsung 正在將其網絡瀏覽器推向 Windows 電腦，目前在部分地區發佈了測試版。Samsung In […]

TechRitual ・ 1 天前
LinkedIn將利用用戶資料訓練AI 私隱專員公署提醒可撤銷權限

職場社交媒體平台領英(LinkedIn)將由下周一(3日)起，使用用戶的個人資料訓練其生成式AI模型。個人資料私隱專員公署提醒用戶，如不願授權，可前往賬戶設定中的「資料隱私」部分，然後選擇「用於改進生成式AI的資料」找到相關選項，再關閉「使用我的資料訓練內容創作AI模型」選項，以撤銷權限。

AASTOCKS ・ 9 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習

文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實

Qooah.com ・ 14 小時前
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即

Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前

有消息指德國擬用公帑 為德國通訊公司換掉華為設備

有消息指,德國政府考慮利用公帑,為德國電信及其他通訊公司,換掉華為設備。消息人士透露,德國政府仍在討論動用公帑金額,目前亦不清楚,將會馬上更換還是逐步更換設備,估計涉及超過20億歐元,其中一個方案是,動用國防或基礎設施建設資金。德國內政部表示,不知悉有關計劃。華為、德國電信,以及在德國,營運通訊網絡的英國 Vodafone 等,都沒有回應報道。通訊服務公司一直抗拒,德國政府基於安全方面的考慮,移除華為設備。 (BC)

infocast ・ 9 小時前
前亞視小生甄志強離世　傳打波心臟出事致死

【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃文說：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情　網曝：已獲王菲認可​

10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。

姊妹淘 ・ 1 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！

2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；

Japhub日本集合 ・ 1 天前
陳康堤宣布與日本混血男友分手 ： 會永遠支持對方

陳奕迅與徐濠縈女兒陳康堤今年出道成為歌手，同時戀事亦備受關注，本月初更曾高調放閃，與日本混血模特兒男友Shou Honda合照，但今日康堤已宣布分手。

Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統

美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。

鉅亨網 ・ 7 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒　行兇後墮樓亡　兩死者家屬認屍

【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單

on.cc 東網 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關

郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。

姊妹淘 ・ 3 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽　被勒令搬離王室住所｜Yahoo

英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。

Yahoo新聞 ・ 9 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體　「骨相美人」逆齡同框驚呆網友

54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」

姊妹淘 ・ 4 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」　Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢

港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。

姊妹淘 ・ 1 天前