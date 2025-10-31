Honor GT 2 及 GT 2 Pro 主要規格曝光

據報導，honor 預計將於 12 月發佈 GT 2 系列，該系列可能包括 GT 2 和 GT 2 Pro 兩款手機。雖然品牌尚未透露這些手機的具體功能，但可靠的消息來源 Digital Chat Station (DCS) 已經透露了 GT 2 雙子系列的主要規格，讓市場對這兩款手機有了一定的預期。

根據 DCS 的資訊，Honor GT 2 將搭載去年的 Snapdragon 8 Elite SoC，而 Honor GT 2 Pro 則會配備最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。值得注意的是，搭載 Snapdragon 8 Elite 的 Honor GT Pro 於 4 月推出，並配備了 7,200 mAh 的電池。這兩款智能手機均採用金屬外殼，並配備 6.83 吋 1.5K 解像度的顯示屏。

廣告 廣告

在攝影方面，GT 2 和 GT 2 Pro 均將搭載 5,000 萬像素的主攝像頭，並且至少有一款手機的電池容量將達到 9,000 mAh 或更大。DCS 還表示，GT 2 系列將配備 3D 超聲波指紋掃描器，並具備「全防水」特性，這可能意味著其具備 IP68 和 IP69 的防護等級。

型號 處理器 顯示屏 主攝像頭 電池 Honor GT 2 Snapdragon 8 Elite SoC 6.83 吋 1.5K 5,000 萬像素 9,000 mAh 或更大 Honor GT 2 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 6.83 吋 1.5K 5,000 萬像素 9,000 mAh 或更大

推薦閱讀