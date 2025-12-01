Honor GT 2 系列獲得 3C 認證，充電規格曝光

根據最新報導，honor GT 2 系列可能會在本月內首次亮相。雖然 honor 尚未確認任何細節，但近期出現了多個泄露消息。這些手機已經出現在 3C 認證數據庫中，顯示其充電規格。型號為 AAK-AN00 和 AAP-AN00 的 honor 智能手機出現在 3C 網站上，據悉這些手機屬於 GT 2 系列。

根據 ITHome 分享的 3C 列表，這兩個型號都支持 100W 有線快速充電。此外，GT 2 系列還據說配備了大容量電池，容量範圍在 8,500mAh 至 10,000mAh 之間。標準的 GT 2 預計將搭載 Snapdragon 8 Elite SoC，而 GT 2 Pro 可能會搭載 Qualcomm 的旗艦 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片。

此外，這兩款手機還傳聞將配備金屬框架、平面顯示屏、3D 超聲波指紋掃描儀，以及一顆擁有大型傳感器的 5,000 萬像素相機，並具備 IP68/IP69 等級的防水防塵能力。值得注意的是，honor GT Pro 於今年四月正式發佈，採用了 Snapdragon 8 Elite 晶片和 7,200mAh 的電池。

