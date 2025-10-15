Honor Magic 8 系列來襲：Snapdragon 8 Elite Gen 5 搭配超 7,000mAh 電池

高通的最新行動晶片 Snapdragon 8 Elite Gen 5 正式登場後，各家 Android 手機廠也開始接連更新自己的旗艦，今天輪到的便是 Honor Magic 8 和 Magic 8 Pro。兩者在外觀上不算有新意，主要變化是效仿 iPhone 增加了專門的拍攝按鈕。新機全系具備 IP68 / 69 防塵防水機能，並設有屏下超聲波指紋模組，在此基礎上 Pro 還增加了 3D 面部識別。

Honor Magic 8 的重量和厚度分別為 205g 和 7.95mm，Pro 款則是 219g 和 8.32mm。它們的螢幕大小分別是 6.58 吋和 6.71 吋，解析度均為 1.5K+，且都有 120Hz LTPO。Magic 8 內建了 7,000mAh 電池，支援 90W 有線和 80W 無線充電。Magic 8 Pro 更會加碼到 7,200mAh，無線充電功率不變，有線快充直接衝到了 120W。

Honor Magic 8 系列

而在拍攝的部分，新品全系搭載 50MP 自拍相機，其中 Magic 8 背後設有 1/1.56 英寸 50MP 廣角主攝、50MP 超廣角和 64MP 潛望 3X 遠攝。而 Magic 8 Pro 的 50MP 主相機會升級成 1/1.3 英寸感光器，超廣角端仍為 50MP。望遠相機則會跟隨市場潮流來到 2 億畫素，搭配等效 85mm（約 3.7X）、f/2.6 潛望長焦鏡頭。

Honor Magic 8 和 Magic 8 Pro 都可選 12+256、12+512、16+512 和 16+1TB 型號，起售價分別為 4,499 和 5,699 人民幣，即日起率先在大陸預售。

