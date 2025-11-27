Honor Magic 8 Pro 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠

大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
Honor Magic 8 Pro 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。
Honor Magic 8 Pro 支援 eSIM 功能，這意味著用戶可以在不使用傳統 Nano SIM 卡的情況下啟用流動網絡服務。該手機的 SIM 卡配置為 SIM1+SIM2 / SIM1+eSIM / eSIM1+eSIM2，提供靈活的選擇。用戶可以根據需要選擇使用實體 SIM 卡或 eSIM。
Honor Magic 8 Pro 的 eSIM 八五折優惠
Honor Magic 8 Pro 加入咗支援 eSIM，用戶可以喺手機直接啟用 eSIM，唔使換卡或者攜帶多張實體卡，對經常出差同旅行嘅人嚟講非常實用。eSIM 嘅最大優點係可以隨時切換唔同嘅數據計劃，無論係去中國、澳門，定係去其他地區，都可以即時連線。
為配合 Honor Magic 8 Pro 支援 eSIM，B4travel 推出Honor Magic 8 Pro eSIM 優惠，全線上網卡即享八五折優惠。Honor Magic 8 Pro 用戶可以更平、更快咁享受跨境上網體驗。只要喺購買時選擇 eSIM 版本，就可以喺手機直接掃描 QR code 開通，過關即刻有網，唔怕斷線。
優惠碼：esimMagic8Pro
優惠金額：全線 eSIM 即享 八五折優惠
適用產品：B4travel 台灣、韓國、日本、中國、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭及歐洲等
連結：https://b4travel.shop/
根據 B4travel 旅遊卡產品頁的說明，eSIM 成功付款後，通過 Email 在一分鐘內便可以可收到相應 eSIM QR Code，手機掃描該 QR Code 便可將 eSIM 加入手機，適用於 Android 及 iPhone。
