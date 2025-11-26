Honor Magic 8 Ultra 獲得 3C 認證，支持 120W 快速充電

近幾個月來，關於 honor 將於 2026 年初推出其首款 Ultra 旗艦手機 Magic8 Ultra 的傳聞不斷。據報導，這款設備將配備頂級變焦相機，並且將搭載比 Magic8 Pro 的 7,200 mAh 更大的電池容量。此外，最新消息確認 Magic8 Ultra 也將支持 120W 有線快充。

根據中國的 3C 認證機構，該設備的型號為 BKQ-AN20。除了型號信息外，消息人士 Digital Chat Station 還透露，Magic8 Ultra 將配備 Snapdragon 8 Elite 5 晶片，並具備衛星連接功能。這款手機還將搭載 OV50R LOFIC 主攝像頭，這使它能夠與即將推出的另一款 Ultra 手機——小米 Xiaomi 的 17 Ultra 競爭。

推薦閱讀