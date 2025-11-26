大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
Honor Magic 8 Ultra 獲得 3C 認證，支持 120W 快速充電
近幾個月來，關於 honor 將於 2026 年初推出其首款 Ultra 旗艦手機 Magic8 Ultra 的傳聞不斷。據報導，這款設備將配備頂級變焦相機，並且將搭載比 Magic8 Pro 的 7,200 mAh 更大的電池容量。此外，最新消息確認 Magic8 Ultra 也將支持 120W 有線快充。
根據中國的 3C 認證機構，該設備的型號為 BKQ-AN20。除了型號信息外，消息人士 Digital Chat Station 還透露，Magic8 Ultra 將配備 Snapdragon 8 Elite 5 晶片，並具備衛星連接功能。這款手機還將搭載 OV50R LOFIC 主攝像頭，這使它能夠與即將推出的另一款 Ultra 手機——小米 Xiaomi 的 17 Ultra 競爭。
推薦閱讀
其他人也在看
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生五級火，造成至少 36 人死亡、逾 270 人失聯，是兩個月內第二宗棚架引起的嚴重火災。有棚架專家指，短期內兩宗棚架嚴重起火十分罕見，「開埠以來都未試過」，但強調不少承建商為求降低成本，會鋌而走險選用非阻燃棚網，維修工程更是重災區，一旦起火便一發不可收拾，「救都救唔切」，但勞工處和屋宇署監管寬鬆，成為棚架安全漏洞。被問到現時不少舊區屋苑正進行大維修，人人自危，專家建議法團可以取下樣本點燃測試，若果容易着火則為非阻燃物料，建議盡快全部更換。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
【UNIQLO】優惠專區 多款厚衫首次降價
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，今次多款厚衫首次降價，有齊大人同小朋友各款外套、溫暖棉質長褲、柔軟舒適針織衫等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 18 小時前
秦沛大仔姜文杰結婚三年報喜 晒超聲波照宣布太太懷孕：1+1=3
資深藝人秦沛大仔姜文杰現年45歲，於2022年與模特兒李泳淇（Rain）拉埋天窗。今日（26日），兩人於社交平台報喜宣布懷孕喜訊，上載與太太熱吻並手持超聲波照的相片，並配文「1+1=3」宣布懷孕喜訊，網民及圈中好友紛紛留言祝賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 17 小時前
Tesla與歐洲監管機構就FSD認證現分歧 荷蘭否認承諾批准
Tesla(TSLA.US)與歐洲負責車輛認證的荷蘭監管機構RDW出現明顯分歧。創辦人馬斯克在社交平台X上發文，聲稱獲RDW承諾將於2026年2月批准其全自動駕駛系統(FSD)系統於歐洲使用，但RDW周一罕見發聲明否認，指Tesla的說法並不屬實。 RDW表示，雙方只是訂下2026年2月的示範時間表，從未承諾會發出批准，又強調能否如期完成審批仍有待評估。RDW批評Tesla在帖文中附上該機構的聯絡方法及呼籲網民致謝，造成不必要的客戶服務負擔。RDW重申，只有在系統安全性被確證後，才會考慮批准FSD，安全仍是首要考量。 馬斯克近月多次公開表達對歐洲審批進度不滿，並呼籲歐洲客戶向監管機構施壓。Tesla近期亦更新其FSD安全數據展示，但外界仍對其方法論提出質疑。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 天前
Alphabet股價飆升 全球最有價值公司排名或將生變
【彭博】— Alphabet Inc.股價正蓄勢顛覆全球市值榜單格局，這家搜索巨頭在挑戰英偉達暢銷AI加速器方面取得進展的跡象日益明顯。Bloomberg ・ 1 天前
3C 標誌又要退場！中國充電寶極嚴新規範：有使用期限、提高安全要求，內行人爆料現有 7 成產能被淘汰
充電寶爆炸或自燃事故在 2025 年多次發生，造成不少嚴重後果，起因更與國內電池品質監控有直接關係，因此相關的潛在安全風險變成中國監管部門的首要修正事項，也是今天消費者最關注的焦點。為了從根本上解決這個問題，中國工業和信息化部近日主導制定了被譽為「史上最嚴格」的《移動電源安全技術規範》。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
宏福苑五級火．不斷更新
【Now新聞台】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架火警，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣，現場火光沖天，冒出大量濃煙。火警最新消息更新如下：【19:35】因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處開放廣福社區會堂、東昌街社區會堂、大埔社區中心、富善社區會堂、善樓（善導會），作臨時庇護中心。【19:31】李家超：即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示部門全力做好滅火救援。【19:22】因火警關係，以下路段需要封閉，駕駛人士需改用其他道路：-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段（往沙田方向）全線-吐露港公路（來回方向）通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線-廣宏街全線（來回方向）-由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）的全線運運輸服務：途經有關路段的超過30條巴士路線受影響，需改道行駛。運輸署已通知專營巴士營辦商派員到巴士站協助受影響乘客及維持秩序。宏福苑直擊｜火勢燒逾四小時未受控 記者距火場500米能感受強勁熱力消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職【18:46】火警升至5級。【18:35】火警造成至少4死5傷，包括一名消防員殉職。【18:32】警方設立熱線1878999now.com 新聞 ・ 9 小時前
3巨頭合斬99分 湖人打吡戰擊沉快艇
【Now Sports】周二NBA盃洛城打吡，洛杉磯湖人打到第4節初，一波攻勢拉開比分，最終主場以135:118擊敗快艇，3名主將盧卡當錫、勒邦占士及利夫斯合共斬獲99分。這場比賽，前3節比分咬緊，盧卡當錫（Luka Doncic）首節已攻入24分，寫下隊史新紀錄，而舊紀錄也是他和古斯馬共同保持的23分數據，但因為勒邦占士首節零分，靠當錫一人支撐，快艇打完首節前，有夏登三分建功，反超28:27。第2節，占士終靠罰球開齋，而他在這一節也貢獻了9分，加上當錫的8分，湖人半場打完要回3分領先。雙方第3節仍然打得難分難解，但去到第4節早斷，快艇進攻斷電，而湖人靠著占士和利夫斯不斷取分，終於將差距拉開。值得一提是，快艇的基斯杜恩在剩餘3分多鐘時打出火，推撞當錫後，再和翟臣希斯爆衝突，最終領了兩個技術犯規被逐，快艇在輸人又輸陣下，以17分之差落敗。當錫28射14中，包括三分12中7，貢獻43分、13助攻和9籃板，成為隊史最年輕單場至少拿下40分、10助攻、5球三分的球員。占士則25分、6籃板、6助攻，利夫斯也有31分進帳和9籃板。快艇方面，正選5人都得分上雙，夏登交出全隊最高29分和9助攻，李安納now.com 體育 ・ 14 小時前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
西甲話題 ｜3個月變臉 美斯23年重返巴塞落空真相曝光
23年1月，美斯致電當時仍是巴塞隆拿主帥的沙維，表示作出最終決定希望回歸。巴塞已準備一份兩年合約，但3個月後劇情突然急轉直下。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
30歲Lucy Guo郭如意，超越Taylor Swift成最年輕女富豪！矽谷華裔創業家憑AI登頂億萬富豪之巔
提到全球最年輕的白手興家億萬女富豪，可能大部分人第一個想到的是巨星Taylor Swift。但最近這個頭銜已經換人了！年僅30歲的華裔創業家郭如意（Lucy Guo）成為最新的傳奇人物，她憑藉自己在AI領域的獨到眼光，成為全球最年輕的白手起家億萬女富豪。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
秦嵐激情熱吻 鍾漢良：妳還愛我嗎？
【on.cc東網專訊】藝人秦嵐與鍾漢良主演的愛情劇《亦舞之城》將於明天（27號）推出。近日劇組釋出相關預告，短短數十秒鏡頭已經甜到漏。戲中兩人扮演一對12年後重逢的初戀情人，在燦爛煙火下靠近，鍾漢良一句深情告白：「我們在一起吧！」搞到秦嵐眼眶泛淚，兩人同時想起以東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
舒淇備孕1年沒結果！馮德倫被問「考不考慮領養」霸氣支持愛妻：她怎麼決定都好
馮德倫日前出席活動，被港媒問及妻子舒淇備孕未果的情況，他以輕鬆語氣化解壓力，並表示若未來太太想要領養，他也欣然接受，「怎麼會不接受呢？」更強調相關決定都由舒淇主導，「她決定就好」，展現夫妻之間的互相尊重。姊妹淘 ・ 1 天前