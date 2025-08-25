HONOR Magic V Flip2細摺發布 200MP主鏡跟超大電包郵到港$6,000有找！

備受期待的HONOR細摺新作Magic V Flip2手機，較早前在國內正式發布。裝置具細摺罕有的200MP主鏡、5,500mAh超大電池，同時亦加入SGS長效平整摺痕認證，入場價5,499人民幣起。

想入手Magic V Flip2，京東港澳App榮耀自營店現已開放預售，標配三色款具12+256、12+512跟12+1TB三種配置，包郵到港低至約$5,996.1，總價不到6千。

至於JIMMY CHOO主理Magic V Flip2高定版，就提供16+1T儲存，出機送JIMMY CHOO女士香水，包郵到港價約$8,176.9港元。

HONOR Magic V Flip2提供4吋外屏跟6.82吋主屏組合，後者具SGS長效平整摺痕認證，兼具達5,000nits峰值亮度與4,320Hz超高頻PWN調光。

其他規格方面，Magic V Flip2配備8G3晶片，內置5,500mAh 電池並支援80W 有線、50W無線充電，相機則配備200MP OIS主鏡、跟50MP廣角微距雙鏡。

Mobile Magazine短評：配備8G3晶片的Magic V Flip2，似乎走近似vivo X Fold5策略，讓機價能壓至低於6千港元入場價，以更佳C/P值吸引新用家「轉台」。

資料來源：HONOR（中國）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/honor-magic-v-flip2細摺發布-200mp主鏡跟超大電包郵到港-6-000有找-/592546?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral