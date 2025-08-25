HONOR Magic V Flip2 細摺國內發佈！200MP 主鏡跟超大電池、包郵到港 $6,000 有找

備受期待的 HONOR 細摺新作 Magic V Flip2 手機，較早前在國內正式發佈。裝置具細摺罕有的 200MP 主鏡、5,500mAh 超大電池，同時亦加入 SGS 長效平整摺痕認證，入場價 5,499 人民幣起。

本文刊登時已開效預售，並將在 8 月 28 日下週四開賣的 HONOR Magic V Flip2 細摺，國行具晨曦紫、月影白、幻影灰及織夢藍高定款，售 5,499 人民幣起。

想入手 Magic V Flip2，京東港澳 App 榮耀自營店現已開放預售，標配三色款具 12+256、12+512 跟 12+1TB 三種配置，包郵到港低至約 $5,996.1 不到 6 千。

至於 JIMMY CHOO 主理 Magic V Flip2 高定版，就提供 16+1T 儲存，出機送 JIMMY CHOO 女士香水，包郵到港價約 $8,176.9 港元。

HONOR Magic V Flip2 提供 4 吋外屏跟 6.82 吋主屏組合，後者具 SGS 長效平整摺痕認證，兼具達 5,000nits 峰值亮度與 4,320Hz 超高頻 PWN 調光。

其他規格方面，Magic V Flip2 配備 8G3 晶片，內置 5,500mAh 電池並支援 80W 有線、50W 無線充電，相機則配備 200MP OIS 主鏡、跟 50MP 廣角微距雙鏡。

Mobile Magazine 短評：配備 8G3 晶片的 Magic V Flip2，似乎走近似 vivo X Fold5 策略，讓機價能壓至低於 6 千港元入場價，以更佳 C/P 值吸引新用家「轉台」。

資料來源：HONOR（中國）