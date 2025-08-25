拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
HONOR Magic V Flip2 細摺國內發佈！200MP 主鏡跟超大電池、包郵到港 $6,000 有找
備受期待的 HONOR 細摺新作 Magic V Flip2 手機，較早前在國內正式發佈。裝置具細摺罕有的 200MP 主鏡、5,500mAh 超大電池，同時亦加入 SGS 長效平整摺痕認證，入場價 5,499 人民幣起。
本文刊登時已開效預售，並將在 8 月 28 日下週四開賣的 HONOR Magic V Flip2 細摺，國行具晨曦紫、月影白、幻影灰及織夢藍高定款，售 5,499 人民幣起。
想入手 Magic V Flip2，京東港澳 App 榮耀自營店現已開放預售，標配三色款具 12+256、12+512 跟 12+1TB 三種配置，包郵到港低至約 $5,996.1 不到 6 千。
至於 JIMMY CHOO 主理 Magic V Flip2 高定版，就提供 16+1T 儲存，出機送 JIMMY CHOO 女士香水，包郵到港價約 $8,176.9 港元。
HONOR Magic V Flip2 提供 4 吋外屏跟 6.82 吋主屏組合，後者具 SGS 長效平整摺痕認證，兼具達 5,000nits 峰值亮度與 4,320Hz 超高頻 PWN 調光。
其他規格方面，Magic V Flip2 配備 8G3 晶片，內置 5,500mAh 電池並支援 80W 有線、50W 無線充電，相機則配備 200MP OIS 主鏡、跟 50MP 廣角微距雙鏡。
Mobile Magazine 短評：配備 8G3 晶片的 Magic V Flip2，似乎走近似 vivo X Fold5 策略，讓機價能壓至低於 6 千港元入場價，以更佳 C/P 值吸引新用家「轉台」。
資料來源：HONOR（中國）
其他人也在看
Honor X7d 發佈 6.77 吋顯示屏及 Snapdragon 685 處理器規格詳情
Honor X7d 作為該公司最新的入門系列成員，專注於大容量電池和額外耐用性。 Honor X7d 配備了一 […]TechRitual ・ 9 小時前
Apple 控告前員工及 OPPO 盜取 Apple Watch 機密文件
Apple 公司於美國加州法院提告，指控前感測系統架構師陳石（Chen Shi）與 OPPO 涉嫌合謀竊取 Apple Watch 相關技術機密。此案不僅聚焦巨企如何防護核心資產，更暴露科技人才流動與競爭對手之間的微妙角力。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Google Drive 新增 Google Vids 整合功能以便捷進行影片編輯
Google Drive 最近在視頻上傳方面變得越來越友好。近期，Google 為其雲端存儲平台新增了自動字幕 […]TechRitual ・ 20 小時前
Samsung 將 One UI 應用於家電產品
Samsung 今日宣布將其所有智能產品統一到 One UI 軟件下，包括洗衣機和冰箱等設備，而不僅限於智能家 […]TechRitual ・ 1 小時前
Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手
之前錯過了在 Prime Day 以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，現在 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$99 的底價限時促銷了。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Apple 正在進行三款 iPhone 的主要設計變更
根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，Apple 將會對 iPhone 系列進行重大設計 […]TechRitual ・ 2 小時前
新款 Pixel 10 型號的選擇調查
Google Pixel 10 的發佈並沒有如預期般詳細介紹新款 Tensor G5 晶片的強大性能與效率，反 […]TechRitual ・ 23 小時前
分析師評美國政府入股 Intel：不保證「技術上限」，但有「估值下限」托底
盡管來自天風國際證券的郭明錤常被人當作資深 Apple 爆料人，但其本職工作是一名分析師，因此會分析美國政府入股 Intel 一事也算不上什麼意外。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
毛毛蟲的靜態姿勢揭示痛覺生物學的啟示
當大多數動物受到傷害時，它們會選擇反擊或逃跑，這是經典的「戰鬥或逃避」反應。然而，煙草角蟲（Manduca s […]TechRitual ・ 20 小時前
下一代 iPhone 將於明年發佈，配備四顆相機、Touch ID 及 Apple 自家蜂窩模組
Bloomberg 的 Mark Gurman 今天在其 Power On 通訊中透露了一些關於即將推出的可摺 […]TechRitual ・ 20 小時前
被指退款不到賬 美團：可能是銀行或支付方處理延遲
針對「美團退款不到賬」熱議，據內媒引述美團-W(3690.HK)(MPNGY)客服人員表示，退款具體時間取決於支付方式，一般1個至3個工作日到賬。AASTOCKS ・ 12 小時前
Google 新款 Gemini 智能音箱顏色選擇及功能介紹
根據最新報導，Google 即將推出的 Gemini 智能音響將會有四種顏色，並實現一項長久以來承諾的功能，當 […]TechRitual ・ 1 天前
2025七夕情人節餐廳五大推介！情侶必收藏「約會神店」低至33折起/米芝蓮三星團隊/意式浪漫風格
七夕源自中國傳統神話「牛郎織女」，原本是女子們祈求巧手和美滿姻緣的「乞巧節」，後來融合了牛郎織女的浪漫故事，至此七夕也象徵著愛情與團聚。溫馨提示，今年七夕情人節在8月29日，不足一個星期就要來到，絕對是你與另一半共創浪漫回憶的絕佳時機。以下為大家精選5間各具特色的高質餐廳，涵蓋不同菜式與氛圍，助你與摯愛度過一個難忘的七夕之夜！Yahoo Food ・ 11 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 8 小時前
古根漢重申特斯拉「賣出」評級 估股價恐下挫45%
一份華爾街分析報告指出，特斯拉 (TSLA) 因投入人工智慧 (AI) 而備受矚目，但其自動駕駛叫車服務 (Robotaxi) 計畫充斥疑慮，預計股價可能下挫 45%。鉅亨網 ・ 3 小時前