Honor Magic V5 內建 AI 實現即時通話翻譯功能

Honor 的 Magic V5 上月在中國發佈，並將於未來幾週進軍歐洲市場。與此同時，該品牌今天強調了手機的即時通話翻譯功能，這項功能基於「業界首個內置大型語音模型」，其佔用空間僅為800MB，並支持六種語言包（中文、英文、德文、法文、西班牙文和意大利文）。

Honor 表示，使用者可以進行「即時對話」，因為該設備提供即時翻譯，如上方截圖所示。由於它不需要等到完整句子結束，這使得翻譯過程更加流暢，並且宣稱推斷速度提高了38%，翻譯準確度也提高了16%。

因此，只要翻譯的語言在上述範圍內，整個自動翻譯過程就會非常迅速，因為所有處理都是在設備內完成的，使用者無需等候或暫停翻譯，可以正常講話。

Honor 自豪地表示，「這是即時多語言交流的一個重大進步，直接帶來的消費者好處從國際商務通話到旅行以及日常跨語言對話，所有過程均確保隱私。」

