Honor Magic V5：最薄的摺疊手機背後的意義

Honor 的 Magic V5 是全球最薄的書本式可摺疊手機，但用戶可能不會察覺到這一點。它的厚度僅比 Oppo Find N5 和 Samsung 最近的 Galaxy Z Fold 7 薄 0.1mm，這樣的差異幾乎無法察覺。經過比較，幾乎無法感受到這種差異。

不過，Magic V5 還有另一個優勢：比起上述兩款手機，擁有更好的電池續航力，尤其是與 Samsung 相比，解決了人們對摺疊手機的一大顧慮。其價格為 $2300 / 約 HK$ 17,940。

優點：

- 當前最薄的可摺疊手機（技術上）

- 大容量 5,820mAh 電池

- IP58 / 59 等級防水防塵

缺點：

- 相機凸起明顯

- 照片質量雖好，但仍不算極佳

- 無法在美國購買

Magic V5 於上個月初在中國發佈，今天也在歐洲上市，售價為 £1,699.99 / €1,999（約 $2,300 / 約 HK$ 17,940）。這使得它在亞洲以外的市場上較 Oppo Find N5 有優勢。不過，預計不會在美國正式上市。

在早前評測 Oppo Find N5 時，曾表示這可能標誌著可摺疊手機厚度減少的邊際效益開始下降。而如今，這一點得到了驗證。雖然 Magic V5 是全球最薄的可摺疊手機，但其厚度差異微乎其微。開啟時厚度為 4.1mm，合攏時為 8.8mm，與 Samsung 和 Oppo 的厚度幾乎一致。需要注意的是，不同顏色的 Magic V5 型號在材料上有所差異，某些顏色的機型厚度與競爭對手相同。

相機凸起的設計並不小巧，與 Oppo Find N5 相比明顯更厚。這一點在談論手機尺寸時尤其值得注意：Magic V5 的圓形相機凸起厚度超過了 Samsung 和 Oppo，合攏時的厚度可達 16mm，較 Samsung 的 14mm 和 Oppo 的 13mm 更厚。這再次證明了邊際效益的減少。

其餘設計看起來和手感都不錯，與 Z Fold 7 的尺寸和形狀相似。關閉時，幾乎讓人忘記它是一部可摺疊手機。白色機型的表面光滑，圓潤的邊角設計讓握持感非常舒適。

這部手機內部的電池容量令人印象深刻，國際版的總容量為 5,820mAh，幾乎比最新的 Samsung 可摺疊手機多了三分之一，而中國版則為 6,100mAh。這得益於 Honor 採用的矽碳電池技術，這種技術用更具能量密度的矽來取代部分傳統鋰離子電池中的石墨，從而實現在更小的空間內提供更大的電池容量。實際使用中，電池續航表現相當出色，經過 32 小時的正常使用後，電量仍然有 39% 剩餘。充電速度也很快，支持最高 66W 的有線充電和最高 50W 的無線充電。

不過，矽碳電池的缺點是電池壽命可能會縮短。這對於可摺疊手機來說可能不是太大問題，因為它們始終是早期使用者和頻繁升級者的領域。不過，Honor 承諾為這款手機提供七年的軟體支援（包括操作系統更新和安全補丁），但電池能否持久到那個程度則尚待觀察。

雖然 Honor 強調 V5 的碳纖維加強顯示屏和「超級鋼合金」 hinge，但可摺疊手機本質上仍然脆弱。至於防塵防水，這款手機的 IP58 / 59 等級在防水性能上技術上優於 Pixel 10 Pro Fold 的 IP68，但對於沙塵的防護稍微劣於谷歌的手機。

整體來看，Magic V5 的其餘配置也不錯，搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 芯片，配有最高 16GB 的 RAM 和 1TB 的存儲空間，性能表現不會令人失望。內外顯示屏均為明亮的 LTPO OLED，刷新率可達 120Hz，顯示效果出色。

相機方面，雖然可摺疊手機的相機表現通常不算突出，但 Magic V5 的三個後置鏡頭顏色和範圍的一致性令人印象深刻。50 百萬像素的主攝像頭在良好的光線下表現優異，即使在昏暗環境中依然不錯。超廣角鏡頭表現一般，而 3 倍的長焦鏡頭則表現不穩定，對於移動物體或困難光照條件的拍攝較為吃力。雖然支持高達 100 倍的變焦，但實際上不建議使用，最佳效果通常在 6 倍內。

Honor 在可摺疊手機的軟體方面也表現不俗。基於 Android 15 的 MagicOS 9 具備兩種多任務處理功能，可以同時運行最多三個應用程序，或在全屏下運行一個應用並以浮動窗口形式打開一到兩個應用。整體來說，這是一個相對清晰且易於使用的操作系統，雖然預裝了不少 Honor 的專屬應用，但大多數可以卸載。

對於身處歐洲或其他 Magic V5 可用地區的用戶來說，這款手機無疑具有吸引力。它的厚度與 Samsung 最新款相當，軟體性能和支援也相似，但電池容量則更大。唯一 Samsung 擁有的真正優勢是客戶支持，其維修網絡廣泛，而 Honor 尚無法比擬。與此同時，Pixel 10 Pro Fold 提供 IP68 和 Qi2 充電，但整體設計較為笨重，已顯得有些過時，且尚未上市。

因此，儘管這款手機在技術上是世界上最薄的可摺疊手機，但實際上它是否真的重要並不如其性能與體驗來得關鍵。 Magic V5 確實是一部相當不錯的手機，值得用戶關注。

