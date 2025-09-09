Honor Magic V5 的電池續航力超越全球最長小說閱讀時間

Honor 在歐洲的 Magic V5 銷售表現相當優異，除了其可摺疊和薄型設計之外，電池容量也是這款手機的一大賣點。

型號 價格 Honor Magic V5 $1,200 / 約 HK$ 9,360

Magic V5 的電池容量達到 5,820 mAh，這比許多非摺疊手機的電池要大得多，尤其是來自非中國公司的產品，更不用提它們的摺疊手機。如果對這款手機的電池續航力感到好奇，根據一段視頻證明，其中的答案是「比一位精英速讀者閱讀世界上最長的小說所需的時間還要長」。這部作品是馬塞爾·普魯斯特的《追憶似水年華》，據悉，這部小說是世界上最長的，精英速讀者喬丹·哈利（Jordan Harry）用 30.5 小時的時間在 Honor Magic V5 上閱讀了 4,300 頁，整個過程中手機並未充電。事實上，當他完成這部 120 萬字的書籍時，手機仍然剩餘 10% 的電量。

Honor 西歐總裁曹俊（Adam Cao）表示：「我們希望證明，電池焦慮並不是智能手機體驗的一部分。結果會說明一切。一次充電的續航力超過了其他摺疊手機所需的多次充電。Honor Magic V5 提供了不中斷的自由，讓用戶能夠全心投入任何活動，而不必擔心電池壽命。無論是閱讀世界上最長的小說、參加馬拉松，還是僅僅觀看自己喜愛的節目。」

喬丹·哈利表示：「在一次充電下閱讀 4,300 頁，這是一個令人難以置信的成就，我感到非常自豪。Magic V5 的卓越電池壽命、輕巧設計和驚艷屏幕不僅使這一切變得可能，還讓這個過程變得愉悅，讓我能夠完全沉浸在文本中，而不必擔心電力問題。」

如需了解更多有關 Honor Magic V5 的資訊，請參閱詳細評測。

推薦閱讀