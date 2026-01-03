HONOR Magic V6 攝像模組將升級 2 億像素！傳四品牌大摺齊換鏡、「這款」再加碼多光譜鏡頭？

今年手機業界主角之一、不少人認同是市場己徹底成熟的摺屏手機，皆因盛傳 Apple 將準備推出品牌首款大摺 iPhone Fold 手機，讓現有推出摺屏機品牌們嚴陣以待，各自「堆料」提升自家產品競爭力。

升級攝影功能似乎是各品牌加強摺屏表現主要方向之一，據數碼博主「智慧皮卡丘」透露，以輕薄機身為賣點的 HONOR Magic V6 新代大摺，或將加入 2 億像素鏡頭。

據透露四品牌大摺新作，均會在主鏡或潛望長焦引入 2 億像素鏡頭，如屬實幾乎囊括現時主流大摺品牌，其中 OPPO Find N6 曾流傳升級 2 億潛望鏡頭。

而除了未知何組鏡頭升級的 HONOR 外，似乎尚有小米跟 vivo 摺屏新作會配備 2 億像素鏡頭，消息人更提及 vivo 或會引入多光譜鏡頭，進一步提升影像表現。

Mobile Magazine 短評：各家應對 iPhone Fold 面世說法不小，像三星就有傳今年可能推出近似前者畫面比例的寬屏 Z Fold 手機，而華為應對就有待後續資訊。

資料來源：微博