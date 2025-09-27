HONOR Magic8 安兔兔跑分流出，告訴你什麼叫「出道即巔峰」

文章來源：Qooah.com

HONOR Magic8 手機近日現身安兔兔跑分平台，以突破416萬分的成績創下性能新紀錄。這項卓越表現歸功於全新高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，不僅大幅提升裝置運算能力，更實現了優異的能效控制。

根據微博數位爆料者公開的測試結果，HONOR Magic 8 在常溫環境下跑分達到416萬分，成為首款突破400萬分門檻的旗艦機型。細部分項顯示，其在 CPU 處理、GPU 圖形渲染、MEM 記憶體讀寫及 UX 用戶體驗四大方向均表現出色，預示該系列將為用戶帶來流暢無縫的全場景使用體驗。

作為首發搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 的機型，Magic 8 採用台積電 3nm 製程技術，配備雙核 Oryon v2 架構（最高頻率4.6GHz）與六顆效能核心（頻率3.62GHz）的組合。榮耀高層李坤更公開表示，品牌在 Snapdragon 提升方面具有傳統優勢，並暗示 Magic 8系列將提供較同處理器的小米17 有更卓越的綜合體驗。

隨著發佈時間臨近，Magic 8 的其他技術細節也逐步曝光。業界預測 HONOR 可能於10月中旬正式推出這款旗艦產品，屆時將揭曉其能否真正重塑高階手機的性能標杆。