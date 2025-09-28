HONOR Magic8 系列影像屬於絕密，正式推出時絕對驚喜

文章來源：Qooah.com

HONOR 終端首席影像工程師羅巍為 HONOR Magic8 系列進行預熱，暗示了此次 HONOR Magic8 系列的影像將迎來大提升。

據羅巍介紹，目前手機影像有多年沒有實質性的突破，但 HONOR Magic8 系列發佈會將會闡述未來影像的發展方向，現在沒有任何人見過甚至是想過。暗示 HONOR Magic8 系列的影像會帶來意想不到等驚喜。

此外，羅巍還透露 HONOR Magic8系列在影像方面帶來的提升不亞於此前推出的雙鏡和三鏡潛望。該項目在一年前開始立項，是絕密項目，對所有供應鏈都是完全保密。現在該項目有所進展可以與大家見面。

此前羅巍表示，HONOR 不會採用盲目堆砌硬件的方式提升影像能力，也不會在用華而不實的設計，這與本人的硬件設計觀不符合。

榮耀的硬件投資集中在目前 AI 沒有辦法實現的功能，目前離開 AI 沒有辦法發揮能力的功能。以及目前 AI 能夠提升100倍的功能三個方面。劉巍自信表示，會在三年內讓友商看不見尾燈，如果計劃順利將會更快。

HONOR Magic8 系列將於今年10月發佈，首發搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，是 HONOR 最強的旗艦機型，值得期待。