HONOR Magic8 系列成功「拆牆」，Apple、Android、鴻蒙全面互通

文章來源：Qooah.com

HONOR Magic8 系列將在北京正式發佈，新機搭載全新 MagicOS 10，憑借跨系統互聯與強大 AI 能力。

在互聯方面，HONOR Magic8 系列實現重大突破，打破 iOS、Android 、鴻蒙系統壁壘。用戶可在 Mac 上直接拖拽手機文件，鴻蒙裝置數據能無縫複製，告別微信傳文件的繁瑣。同時，它支援手機、手錶、耳機、平板全場景聯動，覆蓋生活、辦公、娛樂多場景，此前 HONOR 已實現三系統手機互聯分享，此次進一步攻克鴻蒙 NEXT 互通難題，大幅減輕用戶換機負擔。

AI 體驗上，MagicOS 10 的升級同樣矚目。其搭載的自研 UI Agent 具備主動學習能力，能根據用戶使用習慣動態調整性能參數與資源分配，讓硬件性能突破參數限制，越用越順手。YOYO 助手更是進化為「全場景智能體」，可自動執行 3000 + 場景操作：從「一語打車」「一語修圖」等日常需求，到「匯總支出發郵件」「刪除模糊截圖」等複雜任務，均能一鍵完成。這一切都依託 HONOR 自研魔法大模型 3.0，真正讓 AI 融入日常生活細節。

以「自進化」為核心的 HONOR Magic8 系列，不僅是一部手機，更致力於成為懂用戶、能成長的智慧夥伴。10 月 15 日的發佈會，將為行業帶來一場智慧生態的新變革，值得全球消費者期待。