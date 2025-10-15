「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
HONOR Magic8 系列發佈，Magic8 Pro 更是最強AI手機，把長焦做成夜神
文章來源：Qooah.com
HONOR 正式發佈 HONOR Magic8 系列機型，共有 HONOR Magic8、HONOR Magic8 Pro 兩款機型。
外觀方面，HONOR Magic8 採用 1.18mm超窄四等邊直屏設計，厚度7.95mm，重量205g，可選旭日金、天青釉、雪域白、絨黑色四種配色。
HONOR Magic8 Pro 採用全新等深四微曲屏設計，厚度8.32mm，重量219g，可選旭日金砂、天青色、雪域白、絨黑色四種配色。
規格方面，HONOR Magic8 為 6.58吋 1.5K LTPO直屏，Magic8 Pro 為 6.71吋微曲屏，峰值亮度達到 6000nit，支援 1-120Hz 自適應刷新率和 4320Hz 高頻 PWM 調光。
全系芯級離焦護眼技術，獲得德國萊茵 TUV 全局護眼5.0認證，支援IP68、IP69、IP69K滿級防護。
HONOR Magic8 兩款機型均為 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，Magic8 Pro 是目前該處理器的最強機型，安兔兔跑分突破428萬是歷史最高。
HONOR Magic8 行業首發 GPU-NPU 異構 AI 超分超幀技術，同時支援超分和超幀，行業首次獲得 SGS 系統動效流暢雙優認證。
續航方面，HONOR Magic8系列標配第四代青海湖電池，HONOR Magic8 容量為 7000mAh，支援 90W 有線快充和 80W 無線快充。Pro 版本電池容量為 7200mAh，支援 120W 有線快充和 80W 無線快充，兼容 100W PPS 協議。
拍攝方面，HONOR Magic8 後置三鏡為5000萬像素主鏡（1/1.56″，F1.9，OIS）+5000萬像素廣角鏡頭（f/2.0光圈）+6400萬像素潛望長焦鏡頭（豪威OV64B，3倍光學，OIS）。
HONOR Magic8 Pro 後置三鏡為5000萬像素主鏡（1/1.3″，F1.6光圈，OIS）+5000萬像素超廣角鏡頭+2億像素潛望長焦鏡頭（Samsung S5KHP9，1/1.4″，3.7倍光學、100倍數碼變焦，OIS，CIPA 5.5級防抖）。配備 Flicker 傳感器。
除此之外，HONOR Magic8 系列標配紅外遙控、NFC、3D超聲波指紋識別、雙1216揚聲器等配置。HONOR Magic8 Pro 還是行業唯一 3D 人臉解鎖 + 3D 超聲波指紋識別的雙 3D 解鎖方案機型。
售價方面，HONOR Magic8 系列已經開啓預售，在10月23日10:08首銷。
HONOR Magic8
12GB RAM+256GB ROM版本售價 4499元
12GB RAM+512GB ROM版本售價 4799元
16GB RAM+512GB ROM版本售價 4999元
16GB RAM+1TB ROM版本售價 5499元。
HONOR Magic8 Pro
12GB RAM+256GB ROM 版本售價 5699元
12GB RAM+512GB ROM版本售價 5999元
16GB RAM+512GB ROM版本售價 6199元
16GB RAM+1TB ROM版本售價 6699元。
參數類別
HONOR Magic8
HONOR Magic8 Pro
外觀設計
1.18mm 超窄四等邊直屏
全新等深四微曲屏
機身尺寸與重量
厚度 7.95mm，重量 205g
厚度 8.32mm，重量 219g
配色
旭日金、天青釉、雪域白、絨黑色
旭日金砂、天青色、雪域白、絨黑色
螢幕規格
6.58 吋 1.5K LTPO 直屏
6.71 吋微曲屏，峰值亮度 6000nit
螢幕特性
1-120Hz 自適應刷新率、4320Hz 高頻 PWM 調光、德國萊茵 TUV 全局護眼 5.0 認證、芯級離焦護眼技術
同左（與 Magic8 共用螢幕核心特性）
處理器
第五代 Snapdragon 8 Elite
第五代 Snapdragon 8 Elite（安兔兔跑分突破 428 萬）
AI 技術
業界首發 GPU-NPU 異構 AI 超分超幀技術、SGS 系統動效流暢雙優認證
同左（與 Magic8 共用 AI 核心技術）
電池與快充
7000mAh 第四代青海湖電池，90W 有線快充、80W 無線快充
7200mAh 第四代青海湖電池，120W 有線快充、80W 無線快充，相容 100W PPS 協議
後置攝像頭
5000 萬畫素主攝（1/1.56″，F1.9，OIS）+5000 萬畫素廣角（f/2.0）+6400 萬畫素潛望長焦（豪威 OV64B，3 倍光學，OIS）
5000 萬畫素主攝（1/1.3″，F1.6，OIS）+5000 萬畫素超廣 + 2 億畫素潛望長焦（Samsung S5KHP9，1/1.4″，3.7 倍光學、100 倍數位變焦，OIS，CIPA 5.5 級防手震），配備 Flicker 感測器
防護等級
IP68、IP69、IP69K 滿級防護
同左（與 Magic8 共用防護等級）
解鎖方式
3D 超聲波指紋辨識
3D 人臉解鎖 + 3D 超聲波指紋辨識（雙 3D 解鎖方案）
其他配置
紅外遙控、NFC、雙 1216 揚聲器
同左（與 Magic8 共用其他基礎配置）
