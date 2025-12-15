Honor Magic8 Lite 在拉丁美洲配備 8,300mAh 電池，較歐洲版增強 800mAh

honor Magic8 Lite 將會沿襲 Magic8 Pro 的設計，這對於該系列來說並不一定是一件好事。根據 honor 的確認，歐洲銷售的 Lite 版手機將配備較小的電池，這也將影響到手機的重量。歐洲版本的 Magic8 Lite 將搭載 7,500mAh 的電池，重量為 189 克，而在拉丁美洲地區銷售的版本則擁有 8,300mAh 的電池，重量為 193 克。目前並沒有第三種選擇。

Magic8 Pro 在中國的版本配備 7,200mAh 電池，而全球版本則為 7,100mAh，歐盟版本則是 6,270mAh。值得一提的是，不同的 Pro 版本在充電速度上有所不同（中國版為 120W，歐盟及其他地區為 100W），但這似乎不影響 Lite 版本，該款將全球提供 66W 的有線充電。

在我們對 honor Magic8 Lite 的評測中，測試的是 7,500mAh 的歐洲版本，其表現頗為出色，活躍使用得分為 18 小時。拉丁美洲版本的續航可能會更佳。充電速度也相當理想，半小時可充至 49%，而完全充滿則需要約 1 小時 10 分鐘。如果充電性能未受影響，拉丁美洲版本的充電速度可能會稍慢一些。

