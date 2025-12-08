Honor Magic8 Lite 正式發佈，搭載 Snapdragon 6 Gen 4，配備 8GB RAM 和 6.79 吋 OLED 螢幕

honor 的 Magic8 系列今日正式推出了 Magic8 Lite，這款手機早在去年十一月已經進行過開箱。顧名思義，這是該系列中最具價格優勢的成員，作為 Magic7 Lite 的後繼機型，其於一月發佈。

Honor Magic8 Lite 配備 Qualcomm 的 Snapdragon 6 Gen 4 SoC，搭配 8GB RAM，提供 256GB 和 512GB 兩種存儲選擇。這款手機擁有 6.79 吋、解析度為 1200 x 2640 的 OLED 屏幕，刷新率為 120Hz，並具備 3,840Hz PWM 調光和 6,000 尼特的峰值亮度。

廣告 廣告

在攝影方面，Magic8 Lite 配備 1,080 萬像素主攝像頭、500 萬像素超廣角鏡頭以及 1,600 萬像素自拍鏡頭。此外，它配備了一個容量達 7,500 毫安時的電池，支持 66W 有線快充。該手機還具備 IP66、IP68 和 IP69K 等級的防塵防水性能，顏色選擇包括森林綠、午夜黑和紅棕色。

根據 honor 的說法，Magic8 Lite 可承受從 2.5 米高度跌落在某些表面（如大理石）的情況。其尺寸為 161.9 x 76.1 x 7.76 毫米，重量為 189 克。不過，該機運行 Android 15，並預裝 honor 的 MagicOS 9，儘管 Google 早在六月已推出 Android 16，距今已有半年時間。

目前尚未公布價格及發佈信息。

推薦閱讀