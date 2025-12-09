HONOR Magic8 Lite 發佈，竟然係呢款港版換個名？

文章來源：Qooah.com

科技媒體 Android Headline 發佈博文透露，表示 HONOR Magic8 Lite 手機將內置 7500mAh 容量硅碳電池，支援 66W 快充和 7.5W 反向充電，官方宣稱可以實現「三天一充」。

規格方面， HONOR Magic8 Lite 採用一塊 6.79 吋的 OLED 屏幕，解像度為 1200 x 2640，支援 120Hz 刷新率和 3840Hz PWM 調光。此外，屏幕峰值亮度達到 6000nit，支援 10.7 億色顯示，且屏幕邊框僅為 1.3mm。

HONOR Magic8 Lite 手機搭載高通 Snapdragon 6 Gen4 處理器，配備 8GB RAM+256/512GB ROM 。

拍攝方面， HONOR Magic8 Lite 採用 1.08 億像素的 1/1.67 吋大底超感光主鏡，支援 OIS 光學防震和 EIS 電子防震。後置鏡頭還有一個 500 萬像素的超廣角鏡頭。前置為 1600 萬像素單鏡。

HONOR Magic8 Lite 提升了耐用性，通過 IP66、IP68 和 IP69K 多重防塵防水認證，以及 SGS 五星綜合可靠性認證。官方表示可以承受從 2.5 米高度跌落至大理石等硬質地面。

HONOR Magic8 Lite 引入豐富的 AI 編輯工具，包括 AI 消除、AI 摳圖和 AI 擴圖等。通過「榮耀互聯」功能還可以方便的傳輸至 iOS 裝置。

HONOR Magic8 Lite 可選森林綠、午夜黑和紅棕色三種配色，將於 2026 年 1 月正式開售。（其實是港版 HONOR X9d，只是國內版本改名）