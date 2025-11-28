HONOR Magic8 Mini 完成入網許可，天璣9500的架「細」機王

文章來源：Qooah.com

近期爆料表示， HONOR Magic8 Mini 將會採用主流的 6.31吋小屏幕+直邊邊框方案，並且首次在旗艦系列搭載聯發科的處理器——聯發科9500處理器。

榮耀之所以選擇天璣9500 處理器，主要是看中其「高性能+高能效」的雙重優勢，完美是適配小型裝置對於續航和性能的需求。

天璣9500 處理器採用新一代全大核架構，CPU為1×4.21GHz C1-Ultra超大核+3×C1-Premium大核+4×C1-Pro大核的八核心架構，單核性能提升約32%，多核性能提升約37%。天璣9500為第三代台積電3nm制程打造，晶體管密度提升20%，峰值性能的功耗比上一代降低42%。

天璣9500 搭載 Mali-G1-Ultra GPU，支援行動 120幀光線追蹤渲染和 Dynamic Cache 動態緩存架構。在運行《原神》等高負載遊戲時，高畫質高幀率模式下可以穩定幀率，流暢遊玩。

一直以來小屏旗艦裝置最受詬病的問題在於續航表現，但此次 Magic8 Mini 卻內置 7020mAh 電池，支援 80W 的有線快充。

Magic8 Mini 的拍攝規格預計與 Magic8 標準版類似，搭配天璣9500 的 Imagiq 1190 ISP 和 53 TOPS 算力 NPU，可實現 AI 人像追焦、多幀融合降噪等功能。

HONOR Magic8 Mini 憑借天璣9500 處理器和 7020mAh 電池，完美的解決了以往小尺寸的性能與續航兩大痛點，成為一部全能細機。