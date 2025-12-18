Honor Magic8 Mini 顏色選擇曝光，將推出「羽白」、「影黑」、「淺橙」及「仙紫」四種配色

Honor 已經在中國及其他亞洲地區發佈了 Magic8 Pro，並計劃於下個月進軍歐洲。不過，該系列中仍有一款設備尚未正式亮相，我們指的是傳聞已久的 Magic8 Mini。根據今天來自中國的新消息，這款設備仍在計劃中。

據悉，Magic8 Mini 將提供多種顏色選擇，包括「羽毛白」、「陰影黑」、「淺橙」和「仙女紫」。該機型的代號為 Lindy，配備 6.3 吋觸控螢幕，採用 Dimensity 9500 SoC 作為核心處理器，並擁有金屬框架及超聲波屏下指紋傳感器。

廣告 廣告

根據之前洩漏的規格，Magic8 Mini 擁有「1.5K」解析度，主攝像頭為 2 億像素，還配備一顆 5000 萬像素的長焦攝像頭，傳感器尺寸為 1/1.5 吋，並內建 5,500 毫安時電池，厚度低於 7 毫米。

推薦閱讀