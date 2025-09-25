HONOR Magic8 Pro 再有官方實拍新照片曝光！2 億超夜神鏡頭規格流出、一技術加強遠攝表現

近日 HONOR 重點手機新作 Magic8 Pro 陸續有更多資訊流出，品牌高層亦相繼釋出實拍測試相片。與此同時網絡亦流傳裝置主要攝影配置，包括 2 億超夜神鏡頭更多資訊。

較早前 HONOR 營銷總裁郭銳，透過微博帳號上傳了新一組 HONOR Magic8 Pro 相片，其以 2 億超夜神鏡頭拍攝，示範黃昏「Magic Hour」照像效果。

由微博下載原圖可看到，原比例顯示下大廈玻璃細節還原，黃昏時準確曝光表現，同時背光位豐富動態對比等成像內容。

▲ HONOR Magic8 Pro 實拍照片（點圖可放大）

國內爆料達人「數碼閒聊站」亦在稍早時份，披露 HONOR Magic8 Pro 鏡頭配置詳情，其中主鏡頭具備 23mm 焦距跟 F1.6 光圈。

至於 2 億超夜神鏡頭則用上 1/1.4 吋大型感光元件，85mm F2.6 支援 3.7x 焦距、擁有高規 CIPA 光學防震跟 10x 混合變焦，大幅強化遠攝表現。

Mobile Magazine 短評：近日官方披露 HONOR Magic8 Pro 長焦試拍相片，可明顯看到成像方面提升，對攝影者愛好者吸引力相當高。

資料來源：HONOR（中國）、微博