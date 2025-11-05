雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!
HONOR 今年十月中旬在國內市場推出 Magic8 系列後，今日正式啟動國際版佈局。備受矚目的 Magic8 Pro 已確定將首站登陸馬來西亞市場，HONOR 馬來西亞官方帳號近日已展開預熱宣傳，雖然目前尚未公佈確切上市日期，僅以「即將來臨」預告，筆者預計 Magic8 系列最快 11 月底登陸香港。
值得留意的是，目前所有宣傳焦點都集中在 Pro 版本，標準版 Magic8 會否同步進軍國際市場仍是未知數。若參照過往 HONOR 的產品策略，不排除公司會先以旗艦型號試探市場反應，再決定後續產品佈局。
這款旗艦機型硬件配置相當亮眼，核心搭載目前最頂級的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，配備 6.71 吋 2K LTPO OLED 螢幕，不僅支援 120Hz 自適應刷新率，更具備 4320Hz PWM 調光技術與 6000 nit 峰值亮度，在強光下依然能保持清晰顯示效果。
攝影系統同樣展現旗艦水準，後置三鏡頭組合包括支援 OIS 光學防手震的 5000 萬像主鏡頭、擁有 3.7 倍光學變焦與 OIS 的 2 億像潛望式長焦鏡頭，以及具備自動對焦功能的 5000 萬像超廣角鏡頭。自拍鏡頭就採用 5000 萬像並支援自動對焦，堪稱目前手機前置鏡頭的頂級配置。
續航力方面更是突破常規，內建 7200 mAh 超大容量電池，搭配新一代節能技術，預期將帶來出色的電池續航表現。系統方面則預載基於 Android 16 深度定制的 MagicOS 10 操作介面等。
