HONOR Magic8 Pro 實機照片搶先流出！罕有保留等深四曲屏、一功能同期 Android 機得佢有

HONOR 首款 S8 Elite Gen5 旗艦 HONOR Magic8 Pro 手機，較早前有實機照片在網絡流傳，當中可看到主要系統資訊外，其亦為同期裝置罕有保留等深四曲屏產品。

HONOR Magic8 Pro 實機照片，由爆料達人「數碼閒聊站」在微博帳號展示，一組四張照片可清晰看到裝置正背面，以及「關於手機」頁面顯示系統資訊。

從機背照片可看到，HONOR Magic8 Pro 採用早前傳言提到的 2+2 排列圓形大鏡頭組，當中包括一組 200MP 1/1.4 吋潛望長焦鏡頭，如無意外支援 10x 混合變焦。

HONOR Magic8 Pro 正面採用等深四曲屏螢幕，與同期基本換成平面螢幕的 Android 手機相比較為「復古」，從照片可看到其邊框收窄幅度相當優秀。

照片中有「關於手機」頁面顯示，可看到 HONOR Magic8 Pro 配備 S8 Elite Gen 5 晶片，被拍手機具 16GB RAM 跟 1TB 儲存，裝置預載 MagicOS 10 系統。

生物保安功能部份，HONOR Magic8 Pro 除配備螢幕指紋辨識，螢幕闊開孔位亦頗大機會具備 3D 人臉辨識，如屬實將為同期 Android 手機唯一支援該功能。

Mobile Magazine 短評：罕有保留等深四曲屏，Magic8 Pro 畫面體驗或與前代近似；而對偏好 iPhone 式「刷臉」解鎖用家，其或為 Android 平台新旗艦機唯一選擇。

資料來源：微博