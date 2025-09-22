HONOR Magic8 Pro 拍攝樣張公開，由超夜神鏡頭變成超夜神「長焦」鏡頭

文章來源：Qooah.com

榮耀終端股份有限公司產品線總裁方飛在微博分享 Magic8 Pro 手機的拍攝樣張。表示新裝置拍攝的照片色彩過渡自然，非常真實的還原藍調之美。

據方飛介紹，夜間拍攝經常面臨包括手抖和複雜光源等難題。HONOR Magic8 Pro 手機搭載 2 億超大底夜神長焦鏡頭，配備全新的 AI 光學矯正技術和 CIPA 防抖技術。可以理解拍攝場景，自動修復畫面細節，保留更多的紋理和色彩。

有爆料稱，HONOR 已經大批量安排 2 億像素傳感器，下一代數字系列手機將標配 2 億像素主鏡，下一代 Magic 系列還有 2 億像素主鏡 / 長焦鏡頭。摺疊屏機型正在測試 2 億像素主鏡。簡直是「億級像素大開花」。

除此之外，榮耀終端股份有限公司品牌營銷總裁、集團 CMO 郭銳稱。今年榮耀在海外的發展十分凶猛，國內市場也值得期待，例如即將發佈的 HONOR Magic8 AI 原生手機將會是 Q4 旗艦最靚仔。